«Право на охрану здоровья незыблемо». У Президента Беларуси обсуждают изменения в законодательство о здравоохранении

Новости Беларуси. Отечественное здравоохранение готово адекватно реагировать на новые вызовы. Об этом Александр Лукашенко заявил 14 января на совещании по вопросу совершенствования системы здравоохранения.

Как сообщает БЕЛТА, сегодня на рассмотрение вынесены изменения в законы о здравоохранении и об оказании психологической помощи. Это базовые документы, которые определяют правовые основы оказания медицинской помощи населению, отметил глава государства.