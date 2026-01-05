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Число прошений о предоставлении убежища в Германии по итогам 2025-го сократилось на треть

05 января 2026 06:58
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В Германии количество заявлений о предоставлении убежища за 2025 год сократилось на треть, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как сообщают СМИ со ссылкой на данные МВД ФРГ, число прошений уменьшилось с 250 тысяч до 170.

В ведомстве объясняют тенденцию ужесточением миграционной политики Евросоюза, ростом числа отказов на границе и сокращением программ по воссоединению семей. Наибольшее количество заявлений поступило от граждан Афганистана, Сирии и Турции. Министр внутренних дел ФРГ подчеркнул, что таким образом Германия подает четкий сигнал о переменах в миграционной политике Европы.

# Международная политика

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