Число прошений о предоставлении убежища в Германии по итогам 2025-го сократилось на треть

В Германии количество заявлений о предоставлении убежища за 2025 год сократилось на треть, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как сообщают СМИ со ссылкой на данные МВД ФРГ, число прошений уменьшилось с 250 тысяч до 170.

В ведомстве объясняют тенденцию ужесточением миграционной политики Евросоюза, ростом числа отказов на границе и сокращением программ по воссоединению семей. Наибольшее количество заявлений поступило от граждан Афганистана, Сирии и Турции. Министр внутренних дел ФРГ подчеркнул, что таким образом Германия подает четкий сигнал о переменах в миграционной политике Европы.