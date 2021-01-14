В Беларусь придут крещенские морозы? Поговорили с синоптиком

Новости Беларуси. Зима в Беларуси вступает в свои законные права. Синоптики предупреждают о настоящих крещенских морозах, а коммунальные службы и дорожники уже работают не покладая рук, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Трескучие морозы в нашу страну принесет арктический циклон. Столбик термометра в среднем на выходных опустится до -20°C. На отдельных участках возможны рекордные ниже -28°C.