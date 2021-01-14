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В Беларусь придут крещенские морозы? Поговорили с синоптиком

14 января 2021 08:32
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Новости Беларуси. Зима в Беларуси вступает в свои законные права. Синоптики предупреждают о настоящих крещенских морозах, а коммунальные службы и дорожники уже работают не покладая рук, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларусь придут крещенские морозы? Поговорили с синоптиком-1

Трескучие морозы в нашу страну принесет арктический циклон. Столбик термометра в среднем на выходных опустится до -20°C. На отдельных участках возможны рекордные ниже -28°C.

В Беларусь придут крещенские морозы? Поговорили с синоптиком-3

Светлана Жогальская, начальник отдела Брестоблгидромет:
Температура воздуха в пятницу в течение суток -10°C.. -15°C. Местами в ночные часы -16°C.. -20°C. В отдельных районах кратковременный снег, на отдельных участках дорог гололедица. В выходные дни температурный фон понизится еще больше. Погода по-прежнему будет определяться затоком арктического воздуха. Температура воздуха ночью -17°C.. -22°C. При прояснениях до -24°C.

В Беларусь придут крещенские морозы? Поговорили с синоптиком-5

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