В Беларусь придут крещенские морозы? Поговорили с синоптиком

Новости Беларуси. Зима в Беларуси вступает в свои законные права. Синоптики предупреждают о настоящих крещенских морозах, а коммунальные службы и дорожники уже работают не покладая рук, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Зима в Беларуси вступает в свои законные права. Синоптики предупреждают о настоящих крещенских морозах, а коммунальные службы и дорожники уже работают не покладая рук, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Трескучие морозы в нашу страну принесет арктический циклон. Столбик термометра в среднем на выходных опустится до -20°C. На отдельных участках возможны рекордные ниже -28°C.
Светлана Жогальская, начальник отдела Брестоблгидромет:
Температура воздуха в пятницу в течение суток -10°C.. -15°C. Местами в ночные часы -16°C.. -20°C. В отдельных районах кратковременный снег, на отдельных участках дорог гололедица. В выходные дни температурный фон понизится еще больше. Погода по-прежнему будет определяться затоком арктического воздуха. Температура воздуха ночью -17°C.. -22°C. При прояснениях до -24°C.