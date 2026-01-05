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Великобритания и Франция нанесли совместный удар по объекту террористической организации в Сирии

05 января 2026 06:15
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Великобритания и Франция нанесли совместный удар по объекту террористической организации «Исламское государство» в Сирии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как сообщило Минобороны Великобритании, истребители поразили подземное хранилище оружия в горах к северу от Пальмиры.

Великобритания и Франция нанесли совместный удар по объекту террористической организации в Сирии-2

По данным британского военного ведомства, в момент удара рядом не было гражданских лиц. Глава Минобороны заявил, что эти действия демонстрируют решимость союзников не допустить возрождения Исламского государства. Удар стал частью ответа на гибель двух американских солдат от рук террористов в Сирии в декабре. Ранее американские военные нанесли удары по более чем 70 объектам террористов в разных провинциях Сирии.

# Международная политика

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