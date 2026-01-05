Гордость всей страны! В Витебске чествовали победителей международных олимпиад

Гордость региона и всей страны. В Витебске чествовали победителей международных и республиканских интеллектуальных состязаний. Всего высоких наград удостоены 124 учащихся и 96 педагогов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Достижения юных талантов на мировой арене впечатляют. В копилке региона – «золото» по химии, по три победы на математической и биологической олимпиадах, два диплома на географической. Команда Витебской области достойно представила страну на олимпиаде Союзного государства, одержав три победы и получив третье командное место. Не менее блестящими стали успехи на уровне страны. Учащиеся области – обладатели 106 дипломов республиканской олимпиады, 29 дипломов конкурса исследовательских работ.

Валерия Кореневская, студентка Белорусского государственного университета:

Меня сюда пригласили за то, что я в прошлом году в 11 классе, будучи 11-классницей, завоевала третью категорию на Республиканской олимпиаде по английскому языку. Языки мне даются. Понимание пришло, что, наверное, этот уровень может позволить в олимпиаду уйти, потому что все-таки структура там другая и просто знаний английского, наверное, будет недостаточно. Нужно именно конкретно под структуру олимпиады готовиться. Так и пришла к этому.