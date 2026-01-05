Гордость всей страны! В Витебске чествовали победителей международных олимпиад

Гордость региона и всей страны. В Витебске чествовали победителей международных и республиканских интеллектуальных состязаний. Всего высоких наград удостоены 124 учащихся и 96 педагогов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Гордость региона и всей страны. В Витебске чествовали победителей международных и республиканских интеллектуальных состязаний. Всего высоких наград удостоены 124 учащихся и 96 педагогов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Достижения юных талантов на мировой арене впечатляют. В копилке региона – «золото» по химии, по три победы на математической и биологической олимпиадах, два диплома на географической. Команда Витебской области достойно представила страну на олимпиаде Союзного государства, одержав три победы и получив третье командное место.
Не менее блестящими стали успехи на уровне страны. Учащиеся области – обладатели 106 дипломов республиканской олимпиады, 29 дипломов конкурса исследовательских работ.
Валерия Кореневская, студентка Белорусского государственного университета:
Меня сюда пригласили за то, что я в прошлом году в 11 классе, будучи 11-классницей, завоевала третью категорию на Республиканской олимпиаде по английскому языку. Языки мне даются. Понимание пришло, что, наверное, этот уровень может позволить в олимпиаду уйти, потому что все-таки структура там другая и просто знаний английского, наверное, будет недостаточно. Нужно именно конкретно под структуру олимпиады готовиться. Так и пришла к этому.
Особые слова благодарности на церемонии звучали в адрес учителей – мудрых наставников, чей ежедневный труд и преданность профессии лежат в основе выдающихся побед. Их работа формирует интеллектуальный потенциал не только Витебской области, но и всей страны, открывая молодым талантам дорогу в мировую науку.
Александр Шуголь, учитель математики гимназии № 2 Витебска:
Занятие олимпиадами – это в достаточной степени, с одной стороны, интересная, с другой стороны, очень трудоемкая работа. Она трудоемкая как для ученика, так и для преподавателя, требующая большого потенциала, большой траты времени. Но в то же время это и интересно по той причине, что это позволяет постоянно ученику и преподавателю работать над собой.
Все достижения стали результатом упорного труда, творческого поиска и поддержки учителей, которые помогают раскрывать потенциал своих воспитанников.