Столицу Экваториальной Гвинеи перенесли с острова на материк

Новая столица у Экваториальной Гвинеи. Главным городом страны стал специально построенный с нуля Сьюдад-де-ла-Пас, расположенный на материке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соответствующий указ подписан накануне. До этого столицей считался Малабо на острове Биоко.

Перемещение правительственных учреждений в новый центр уже началось. Решение принято из соображений национальной безопасности и необходимости создания современного логистического и административного ядра государства. По заявлениям властей, это позволит эффективнее контролировать континентальные провинции и оптимизировать финансовые потоки.