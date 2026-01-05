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Столицу Экваториальной Гвинеи перенесли с острова на материк

05 января 2026 06:55
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Новая столица у Экваториальной Гвинеи. Главным городом страны стал специально построенный с нуля Сьюдад-де-ла-Пас, расположенный на материке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соответствующий указ подписан накануне. До этого столицей считался Малабо на острове Биоко.

Перемещение правительственных учреждений в новый центр уже началось. Решение принято из соображений национальной безопасности и необходимости создания современного логистического и административного ядра государства. По заявлениям властей, это позволит эффективнее контролировать континентальные провинции и оптимизировать финансовые потоки.

# Международная политика

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