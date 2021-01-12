2020 год в Беларуси стал самым тёплым за последние 140 лет

Новости Беларуси. Минувший 2020-й в Беларуси стал самым теплым за последние 140 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среднегодовая температура составила +9,1°C, это почти на 2,5°C выше нормы. До этого рекордсменом был 2019-й – +8,8°C. Таковы данные за всю историю метеонаблюдений в нашей стране, начиная с 1881 года. Специалисты отмечают: температура воздуха как в Беларуси, так и в целом по земному шару продолжит расти.