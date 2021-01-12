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2020 год в Беларуси стал самым тёплым за последние 140 лет

12 января 2021 06:23
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Новости Беларуси. Минувший 2020-й в Беларуси стал самым теплым за последние 140 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

2020 год в Беларуси стал самым тёплым за последние 140 лет-1

Среднегодовая температура составила +9,1°C, это почти на 2,5°C выше нормы. До этого рекордсменом был 2019-й – +8,8°C. Таковы данные за всю историю метеонаблюдений в нашей стране, начиная с 1881 года. Специалисты отмечают: температура воздуха как в Беларуси, так и в целом по земному шару продолжит расти.

2020 год в Беларуси стал самым тёплым за последние 140 лет-4

К слову, в самое ближайшее время белорусов ждут совсем не теплые деньки – впереди крепкие морозы. Уже с четверга, 14 января, ночью до -25°C, днем – 15°C ниже нуля.

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# Погода в Беларуси # общество # Фотофакт

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