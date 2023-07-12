Забег в ползунках и велосипед победителю акции. Рассказываем о самых интересных локациях МВД в дни «Славянского базара»

Уже завтра, 13 июля, открытие 32-го фестиваля искусств «Славянский базар». Места всем хватит, но порядок должен быть. Кстати, в 2022 году конная милиция была очень тепло воспринята и гостями, и жителями города. В 2023-м будет и ретроформа, и седла. Узнали все из первых уст. Гости программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – официальный представитель УВД Витебского облисполкома Надежда Денисюк и начальник управления охраны правопорядка и профилактики УВД Витебского облисполкома Дмитрий Зятев. Ольга Бурлакова, ведущая:

В эти дни в городе просто неимоверное количество людей, гостей. Что вы предпринимаете для того, чтобы максимально обезопасить каждого, кто здесь будет находиться во время фестиваля?

Дмитрий Зятев, начальник управления охраны правопорядка и профилактики УВД Витебского облисполкома:

С целью обеспечения охраны общественного порядка как жителей Витебска, так и прибывающих гостей, которые действительно будут в большом количестве, сотрудникам УВД Витебского облисполкома и территориальных подразделений окажут помощь представители органов внутренних дел со всех уголков республики. Они так же, как и сотрудники Витебской области, будут нести службу на контрольно-пропускных пунктах, на основных концертных площадках, также патрулировать центральные улицы нашего города. Кроме того, все сотрудники органов внутренних дел будут переведены на усиленный вариант несения службы, что позволит увеличить плотность нарядов и обеспечить надлежащим образом безопасность наших граждан. Также под охрану будут взяты основные места проживания наших гостей. Александр Меженный, ведущий:

Как говорится, любимый город может спать спокойно. Хотя Витебск не спит в дни «Славянского базара». Приезжает большое количество гостей и артистов, многие приезжают на автомобилях. Транспортный поток увеличивается в разы. Как обстоят дела с транспортом, парковками?

Дмитрий Зятев:

Это на самом деле так. Для обеспечения дорожной безопасности на период «Славянского базара» 72 светофорных объекта в городе будет переведено на круглосуточный режим. Для удобства гостей дополнительно в Витебске создано 48 парковочных мест и автостоянок, 16 из них – платные. Кроме этого, на трех основных перекрестках нашего города дополнительное регулирование дорожного движения будут осуществлять регулировщики из числа сотрудников ГАИ – девушки. Ольга Бурлакова:

МВД традиционно проводит акцию в рамках фестиваля «За безопасность вместе». Что оригинального приготовили в этом году?

Надежда Денисюк, официальный представитель УВД Витебского облисполкома:

В этом году МВД приготовило сюрпризы для жителей и гостей города. Это будет полоса препятствий Bison Race. Самые отважные мужчины, может, даже и девушки смогут попробовать свои силы в преодолении полосы препятствий. Ее протяженность составляет 100 метров. Из каждой области и Минска сотрудники ОМОН будут состязаться в этих соревнованиях. Состав участников – три спортсмена. Также будет эксклюзивное выступление духового оркестра внутренних войск, чеканка памятной монеты и забег самых маленьких участников акции.

Акция уже традиционно проводится во время «Славянского базара». Она будет проходить с 13 по 15 июля. 16 июля – финал. В течение трех дней на центральных площадках города будет организована работа шести интерактивных площадок. Это музей МВД, Госавтоинспекция, площадка Департамента охраны, внутренних войск, учебное заведение МВД и передвижная локация в виде служебного автомобиля Geely с символикой акции. Каждому участнику нужно найти эти локации. Каждый может получить флаер, где отображены все наши локации, где они находятся. Локации будут работать с 13 по 15 июля с 16:00 до 20:00. На каждой локации сотрудники расскажут об истории и деятельности белорусской милиции. Расскажут, как не стать жертвой преступлений и правонарушений. Сотрудники по гражданству и миграции расскажут, проинформируют и проконсультируют по вопросам получения гражданства, законодательства о гражданстве.

На каждой локации каждому человеку, кто хочет принять участие в акции, нужно пройти квест, чтобы получить заветную наклейку в виде василька. Когда человек соберет все наклейки на шести локациях, в финальный день акции ему нужно будет прийти на площадь Победы, где будут развернуты все наши локации, и зарегистрироваться, чтобы стать участников розыгрыша главного приза – велосипеда. Александр Меженный:

А что такое забег малышей? Расскажите про детей. Детские площадки занимают очень много и времени, и места. Что будете делать с ними?