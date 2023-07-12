Предприниматели из Минска незаконно завладели семенным картофелем на 44 тысячи рублей

Новости Беларуси. Уборочная, как и посевная, дело всенародное. Это не раз подчеркивал глава государства. От того, как сработаем в поле, будет зависеть продовольственная безопасность и экономика страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Однако пока одни трудятся на общее благо, другие стремятся обогатиться за счет государства.

Сергей Витушко, начальник ОБЭП Московского РУВД Минска:

Установлено, что по просьбе мужчин их 66-летний приятель позвонил в организацию, продававшую семена картофеля, и порекомендовал фирму своих друзей как надежного и добросовестного делового партнера. Госпредприятие заключило с фигурантами договор и поставило картофель в полном объеме, однако денег на свои счета не получило.

Генеральной прокуратурой возбуждено уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере. За совершенное преступление фигурантам грозит суровое наказание.