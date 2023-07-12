ЦТ по всемирной истории на 100 баллов написали 4 абитуриента

Новости Беларуси. Впечатляющие результаты. Стали известны итоги ЦТ по истории и географии. Высшую оценку на экзамене по всемирной истории получили четыре абитуриента. Они ответили верно на все вопросы и заработали 100 баллов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом рассказали в Республиканском институте контроля знаний. А среди ребят, которые сдавали географию, отличников не оказалось. 100-балльного результата нет.

В Беларуси проходит резервный этап централизованного тестирования. Абитуриенты, которые не смогли пройти тесты в основной период по уважительным причинам, могут сделать это сейчас. Завтра, 13 июля, пройдет ЦТ по белорусскому и русскому языкам. А 15 июля будет возможность сдать экзамен по остальным предметам. Всего на резервный этап зарегистрировались 569 человек.