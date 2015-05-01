«Забег трезвости», велопробег, шествие и возложение цветов. В Беларуси отметили Первомай

Новости Беларуси. Первомай отмечает Беларусь. История праздника имеет боле чем вековую традицию. Сегодня он ассоциируется с весной и хорошим настроением. С праздником труда соотечественников поздравил президент Александр Лукашенко.

На площади Государственного флага в Минске чествовали представителей трудовых династий. Также здесь вручались премии Федерации профсоюзов Беларуси в области труда. Мероприятия прошли по всей стране.

Для Анатолия Петровича сегодняшний праздник имеет особое значение. Полсотни лет – таков трудовой стаж бывшего железнодорожника. Профессию мужчина выбрал неслучайно – пошел по семейным стопам.

Анатолий Кривчик, глава династии железнодорожников:

Династия наша начиналась еще в 1871 году с моего прадеда. А сейчас моим внуком заканчивается. Характерно то, что на одном и том же предприятии.

На праздник Анатолий Петрович пришел со всей семьей. День труда он отмечал на площади Государственно флага. Здесь 1 мая чествовали представителей трудовых династий и лауреатов Федерации профсоюзов Беларуси в области труда.

Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:

Профсоюзы – это как раз та организация, которая всегда была, которая будет и которая защищала и будет защищать права трудящихся.

В первый майский день, чтобы возложить цветы и венки к памятнику Ленина, на площадь Независимости в Минске пришло около двух тысяч человек.

Игорь Карпенко, первый секретарь Коммунистической партии Беларуси:

Труд должен быть направлен в первую очередь на повышение благосостояние граждан, на выполнение важных социальных программ, поддержку социально незащищенных категорий граждан. Ради этого нужно трудиться.

Раньше в честь этого праздника называли целые деревни. Ада Титовна живет в селе Первомайская. Это вблизи Верхнедвинска. До войны здесь насчитывалось больше полутысячи человек. Сейчас в деревне в 10 раз меньше коренных жителей: всего около полусотни. Сегодня они вспоминают, как в былые времена всем селом собирались на майские праздники.

Ада Качан, жительница деревни Первомайская:

Ходили на демонстрацию, все собирались, праздники у нас были, гуляли мы. Молодежи у нас в деревне после войны много было.

Былой размах с новыми красками сохраняют праздновании в областных центрах.

Традиционным шествием по городу встретили Первомай тысячи гродненцев. В колоне можно было увидеть и работников предприятий, и школьников, и обычных туристов.

Путь держали в городской парк. Именно здесь находилась центральная площадка всех торжеств. В летнем амфитеатре выступали местные творческие коллективы. А вдоль аллеи своеобразную ярмарку устроили народные мастера.

Жители Гродно:

Пришли со своими детьми, которые, в принципе, напоминают нам о том, что когда-то в детстве мы со своими родителями тоже ходили на митинг, напоминают такой прекрасный радужный майский праздник.

Тут уже все люди веселые, радостные.

1 мая в лесопарковой зоне прошел так называемый «забег трезвости». Дистанцию около пяти километров преодолевали не на время, а для удовольствия. Главное, чтобы участники придерживались здорового образа жизни.

Житель Гродно:

Хотя мне 52 года и, может, поздно делать какие-то рекорды, я решил, что 1 мая некоторые уезжают на дачи, там шашлык, пиво, а наша компания решила по-иному отпраздновать этот праздник и со своими коллегами выйти и пробежаться.

По-спортивному встретили Первомай и в столице. В Минске дали старт велосипедному сезону.

В ожидании начала мероприятия участники пробега радовали друг друга хорошим настроением, удивляли яркими нарядами и оригинальным дизайном своих велосипедов. Глядя на это море позитива, сложилось впечатление, что на площадку приехали все, кто только мог.

Даже священники надели спортивные костюмы. Митрополит Тадеуш Кондрусевич с удовольствием присоединился к пробегу во имя здорового образа жизни.

Тадеуш Кондрусевич, митрополит Минско-Могилевский архиепископ Римско-Католической церкви в Республике Беларусь:

Ведаеце, такі больш сідзячы стыль жыцця, цэлы дзень пры камп’ютэры, цэлы дзень з людзьмі, прымаеш людзей, а трэба трохі рухацца. І так пасля абеду, увечары, бяру ровар і езджу. Прачытаў у інтэрнеце, што будзе такі заезд, такое адкрыццё сезону. Прыехаў паглядзець.

В целом к праздничным шествиям, гуляниям и митингам 1 мая присоединились тысячи белорусов. Всех объединили весна, май и праздник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.