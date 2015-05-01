Официальное открытие велосезона состоялось 1 мая у «Минск-Арены»

Новости Беларуси. Тысячи улыбок 1 мая озарили своим сиянием проспект Победителей. Официальное открытие велосезона состоялось у «Минск-Арены», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ожидании начала мероприятия участники пробега радовали друг друга хорошим настроением, удивляли яркими нарядами и оригинальным дизайном своих велосипедов. Глядя на это море позитива, сложилось впечатление, что на площадку приехали все, кто только мог.

Даже священники надели спортивные костюмы. Митрополит Тадеуш Кандрусевич с удовольствием присоединился к пробегу во имя здорового образа жизни.

Тадеуш Кондрусевич, митрополит Минско-Могилевский архиепископ Римско-Католической церкви в Республике Беларусь:

Ведаеце, такі больш сідзячы стыль жыцця, цэлы дзень пры камп’ютэры, цэлы дзень з людзьмі, прымаеш людзей, а трэба трохі рухацца. І так пасля абеду, увечары, бяру ровар і езджу. Прачытаў у інтэрнеце, што будзе такі заезд, такое адкрыццё сезону. Прыехаў паглядзець.