Первомай в Минске: возложение цветов и венков к памятнику Ленину и чествование представителей трудовых династий

Новости Беларуси. Первомай отмечает Беларусь. История праздника имеет боле чем вековую традицию. Сегодня он ассоциируется с весной и хорошим настроением. Не забыты и истоки: солидарность людей труда и созидание- проявляют участники традиционных маевок.

В столице этот день начался с возложения цветов и венков к памятнику Ленина.

Представители компартии, БРСМ и школьники пришли на площадь Независимости. Здесь собралось около двух тысячи человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Карпенко, первый секретарь Коммунистической партии Беларуси:

Труд должен быть направлен в первую очередь на повышение благосостояние граждан, на выполнение важных социальных программ, поддержку социально незащищенных категорий граждан. Ради этого нужно трудиться.

1 мая на площади Государственного флага в Минске чествовали представителей трудовых династий. Также здесь вручались премии Федерации профсоюзов Беларуси в области труда.

Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:

Профсоюзы – это как раз та организация, которая всегда была, которая будет и которая защищала и будет защищать права трудящихся. Здесь собрались тысячи человек, а в стране – миллионы. Так что все празднуют этот прекрасный, хороший, добрый, красивый праздник – 1 Мая.

Анатолий Кривчик, глава династии железнодорожников:

Династия наша начиналась еще в 1871 году с моего прадеда. А сейчас моим внуком заканчивается. Характерно то, что на одном и том же предприятии. Мой прадед 26 лет сумел поработать, дед – 44, я – 50.

Мероприятие продолжилось концертом в парке Победы. Сейчас праздник в самом разгаре.