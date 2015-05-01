Первомай в Гродно: в историческом центре города состоялось традиционное шествие

Новости Беларуси. Встречают Первомай во всех регионах. Так, в Гродно состоялось традиционное шествие по историческому центру города. В колонне можно было увидеть работников предприятий, школьников и просто туристов.

Все шли вместе целыми семьями несколько километров в городской парк. Именно здесь находилась центральная площадка торжеств.

После чествования трудовых династий участники праздника могли найти себе занятия по интересам: в летнем амфитеатре выступали творческие коллективы, заработал парк аттракционов, ярмарку устроили народные мастера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жители Гродно:

Пришли со своими детьми, которые, в принципе, напоминают нам о том, что когда-то в детстве мы со своими родителями тоже ходили на митинг, напоминают такой прекрасный радужный майский праздник.

Тут уже все люди веселые, радостные.

Мы пришли сюда с семьей, и видно, что многие пришли с семьями. И поэтому, чтобы у всех было хорошее настроение и все самое замечательное в этой жизни.