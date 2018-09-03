Когда нужно проходить медосмотр ребёнку, чтобы не упустить начало болезни? Советы врачей

Новости Беларуси. В Беларуси всё больше детей сталкиваются с проблемами зрения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такую информацию в свете начала нового учебного года озвучили в Минздраве. Всему виной – частое использование гаджетов. Чтобы избежать серьезных последствий, врачи рекомендуют своевременно проходить медосмотр. Это позволит вовремя выявить и предотвратить развитие недуга.

Чистишь ли ты зубы и ешь ли конфеты!? Чистосердечно врачу 11-летняя Соня, конечно, признается. С визитом у стоматолога девочка каждый год несколько раз. Это один из них, чтобы проверить зубы и к тому же получить необходимую справку к школе о состоянии здоровья. Не затягивая, медосмотр с мамой начали проходить еще весной.

Надо выделить какое-то время и пойти просто заняться. Если конкретно выбрать время, то не думаю, что будут какие-то проблемы.

Виктория Ходосок, СТВ:

Сдать анализы, пройти нескольких врачей и получить одно из таких заключений (их тоже несколько) – это обязательно при приеме в сад и школу. Так, специалисты проверяют, насколько, ребенок готов к грядущим серьезным нагрузкам. Ошибка многих родителей – проходить профосмотр именно ради справки к 1 сентября. Из-за этого попасть к доктору в последний момент – без толпы под кабинетом и нервотрепки – проблематично. Талонов на всех не хватает.

Анна Котова, главный врач 6-й городской детской поликлиники Минска:

Количество талонов, которые мы выдаем, не удовлетворяет в полной мере потребности населения. И, конечно же, врачи принимают, по мере своей возможности, дополнительно пациентов без записи в порядке общей очереди.

Очень много людей, длинные очереди. Если всё заранее, организованно, не сразу в один день, то можно не спеша, спокойно пройти. На очереди сетуют и сами врачи, неоднократно повторяя: проходить медосмотр – в месяц рождения ребенка. Данные действительны целый год.

Елена Васильева, главный врач 19-й городской детской поликлиники Минска:

Конечно, лучше это сделать в месяц рождения. Это позволяет упорядочить, потому что прописаны сроки. Собственно, плановая проверка – в интересах детей: помогает вовремя выявить заболевания, которые могут быть не в подозрении. Например, проблемы с зубами по стране – у 80 %. Или же вопросы со зрением.

Евгения Коршикова, главный врач 1-й городской детской клинической стоматологической поликлиники Минска:

При употреблении большого количества углеводов и когда ребенок не чистит зубы, происходит накопление зубного налета. Поэтому мы и говорим, что зубы надо чистить два раза в день, после еды.