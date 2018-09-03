Когда нужно проходить медосмотр ребёнку, чтобы не упустить начало болезни? Советы врачей
Новости Беларуси. В Беларуси всё больше детей сталкиваются с проблемами зрения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такую информацию в свете начала нового учебного года озвучили в Минздраве.
Всему виной – частое использование гаджетов. Чтобы избежать серьезных последствий, врачи рекомендуют своевременно проходить медосмотр. Это позволит вовремя выявить и предотвратить развитие недуга.
Чистишь ли ты зубы и ешь ли конфеты!? Чистосердечно врачу 11-летняя Соня, конечно, признается. С визитом у стоматолога девочка каждый год несколько раз. Это один из них, чтобы проверить зубы и к тому же получить необходимую справку к школе о состоянии здоровья. Не затягивая, медосмотр с мамой начали проходить еще весной.
Надо выделить какое-то время и пойти просто заняться. Если конкретно выбрать время, то не думаю, что будут какие-то проблемы.
Виктория Ходосок, СТВ:
Сдать анализы, пройти нескольких врачей и получить одно из таких заключений (их тоже несколько) – это обязательно при приеме в сад и школу.
Так, специалисты проверяют, насколько, ребенок готов к грядущим серьезным нагрузкам. Ошибка многих родителей – проходить профосмотр именно ради справки к 1 сентября.
Из-за этого попасть к доктору в последний момент – без толпы под кабинетом и нервотрепки – проблематично. Талонов на всех не хватает.
Анна Котова, главный врач 6-й городской детской поликлиники Минска:
Количество талонов, которые мы выдаем, не удовлетворяет в полной мере потребности населения. И, конечно же, врачи принимают, по мере своей возможности, дополнительно пациентов без записи в порядке общей очереди.
Очень много людей, длинные очереди. Если всё заранее, организованно, не сразу в один день, то можно не спеша, спокойно пройти.
На очереди сетуют и сами врачи, неоднократно повторяя: проходить медосмотр – в месяц рождения ребенка. Данные действительны целый год.
Елена Васильева, главный врач 19-й городской детской поликлиники Минска:
Конечно, лучше это сделать в месяц рождения. Это позволяет упорядочить, потому что прописаны сроки.
Собственно, плановая проверка – в интересах детей: помогает вовремя выявить заболевания, которые могут быть не в подозрении. Например, проблемы с зубами по стране – у 80 %. Или же вопросы со зрением.
Евгения Коршикова, главный врач 1-й городской детской клинической стоматологической поликлиники Минска:
При употреблении большого количества углеводов и когда ребенок не чистит зубы, происходит накопление зубного налета. Поэтому мы и говорим, что зубы надо чистить два раза в день, после еды.
Валентина Волчок, главный специалист отдела медицинской помощи матерям и детям Министерства здравоохранения Беларуси:
На сегодня мы видим рост заболеваний органа зрения. Снижение остроты зрения наблюдаем у дошкольной группы. Очень рано детям дают смартфоны, айфоны, планшеты. То есть нагрузка на глаз должна быть минимизирована.
Потому основная цель медосмотров – это, в первую очередь, скрининг, чтобы выявить и предотвратить развитие недуга. За короткое время это сделать невозможно.