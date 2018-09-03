На первую рабочую неделю сентября синоптики обещают сухую и тёплую погоду

Новости Беларуси. На первую рабочую неделю сентября синоптики прогнозируют тёплую и сухую погоду.

Как сообщает Белгидромет, 4 сентября в Беларуси будет переменная облачность. По северо-западу страны пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы.

На некоторых территориях ночью и утром ожидается туман. Ветер будет юго-восточный и восточный умеренный, во время гроз – порывистый. Ночью и утром столбик термометра опустится до +11… +17°С, днём – поднимется до +22… +27°С. По юго-востоку воздух нагреется до +30°С.

5 сентября в западных районах республики пройдут кратковременные дожди, в дневное время суток они могут сопровождаться грозами. Ночью и утром местами ожидается туман. Ветер будет восточный и юго-восточный умеренный, во время гроз – порывистый. Ночью воздух охладится до +9… +16°С, днём потеплеет до +21… +28°С.

6 сентября будет в основном без осадков, но на окраинах Брестской и Гродненской областей ночью и утром могут пройти небольшие дожди. Также ночью и утром возможен туман. Сохранится восточный и юго-восточный умеренный ветер. Ночью воздух остынет до +9… +16°С, днём прогнозируется +20… +27°С.

В конце недели погода останется такой же. Дождей будет мало, утром и ночью возможны туманы. 7 сентября столбик термометра будет показывать +10… +16°С, в отдельных районах похолодает до +7… +9°С. Днём ожидается +21… +28°С.

С началом осени наступает и сезон дождей.