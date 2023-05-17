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Новосибирск будет перенимать опыт Минска в создании парков и зон отдыха

17 мая 2023 14:35
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Новосибирск будет перенимать опыт Минска в развитии зеленого благоустройства, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Российская делегация посетила парки и зоны отдыха. 

Новосибирск будет перенимать опыт Минска в создании парков и зон отдыха-1

Среди них – площадка «Жара», которая расположена на берегу Чижовского водохранилища. Песочный пляж, спортивное оборудование, детский игровой комплекс, турники, лежаки и лавочки – гости из Новосибирска смогли оценить инфраструктуру для отдыха жителей спального района. Особо был отмечен креативный подход столичных озеленителей: интерес вызвала тропа безопасности и экообразовательный комплекс «Чомга-остров». Здесь можно совмещать отдых и изучение природы. 

Новосибирск будет перенимать опыт Минска в создании парков и зон отдыха-4

Анна Терешкова, заместитель мэра Новосибирска (Россия): 
Посещаем парки, чтобы для себя найти что-то интересное. И мне кажется, мы уже нашли много интересных моментов. Есть какие-то особенности и законодательства Беларуси, которые нам бы тоже хотелось применять, связанные с зелеными насаждениями, с аварийными деревьями. Я надеюсь, что что-то мы сможем также принести нашим коллегам, нашим друзьям, а что-то взять для себя. 

Новосибирск будет перенимать опыт Минска в создании парков и зон отдыха-7

Также делегация из Новосибирска побывала на станции компостирования. Есть интерес к такому опыту. Удобрение и обновление почвы после зимы показывает себя эффективно. Зеленые улицы и сотни цветов – еще одна визитная карточка Минска, отметили россияне. 

# Беларусь-Россия # общество # Фотофакт

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