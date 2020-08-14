«Мы должны жить этой работой». На самом большом поле Беларуси собирают первый урожай гречихи

Новости Беларуси. Первыми в стране уборку гречихи начали аграрии Брестской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Культура в 2020 году стала стратегической для нашей страны. Посевные площади хозяйства увеличили на 30 %, а госзаказ – в два раза – с 15 тысяч тонн до 30. Решение было принято главой государства на фоне перебоев поставок крупы из России. Так, на предприятии «Видомлянское» Каменецкого района в 2020-м отвели рекордные 250 гектаров. Урожай аграриев радует, несмотря на сложные погодные условия для прихотливой культуры. Кристина Протосовицкая продолжит тему.

Перенастраиваем на гречиху. Зазор в барабане меняем, ставим больше. Обороты выставляем поменьше, чтобы не побить зерно, и вентилятор меньше делаем, чтобы не потерять, не выдуть на землю.

Зерно гречихи деликатнее и требует своих настроек комбайна, говорит Семён Реуцкий. Вот уже восьмое лето пост электрика парень сменяет на комбайнера. Молодежный экипаж даже стал лучшим в хозяйстве. С зерновыми здесь расквитались ещё неделю назад. А сейчас техника снова в деле.

Семён Реуцкий, электрик сельхозпредприятия «Видомлянское»:

У нас погода вечно меняется. Никогда не знаешь, что будет завтра. Намочит – надо дольше сушить и храниться не так будет. Поэтому пока солнце, надо убрать все.

В этом году в «Видомлянском» под гречиху посевные площади увеличили в 8 раз – рекордные 250 гектаров. Сейчас уборка идёт на самом большом поле Беларуси – в одном массиве 150 футбольных. Урожайность 18 центнеров с гектара – результат отличный, говорят аграрии. С учётом дефицита влаги.

Александр Русецкий, заместитель директора сельхозпредприятия «Видомлянское»:

Гречиха сама по себе очень сложная. Она может и в сентябре, и до октября цвести. Тогда надо применять химические средства. Но в этом году солнце сделало своё дело. Здесь ничего не надо подсушивать – гречиха готова к уборке. То есть жара убила и часть урожая, но с другой стороны мы не понесли дополнительные затраты, чтобы ее подсушивать на корню.





К этой культуре в «Видомлянском» особое отношение. Вот уже 10 лет сеяли по чуть-чуть. А по весне выиграли дважды: обеспечили семенами и себя, и соседей. Причём работают с элитой, чтобы качество держать на уровне.

Михаил Страпко, директор сельхозпредприятия «Видомлянское»:

Эта культура рентабельна. Я думаю, в этом году с учётом хорошего урожая рентабельность выше 40 % я гарантирую. А если будет вторым классом, в чем я тоже уверен, потому что выполненное зерно хорошо созрело и наши агрономы доработают, как положено, то мы получим в этом году только за эту культуру более 150 тысяч рублей. Это хорошая прибавка, нам надо считать каждую копейку.

На скромных песчаных почвах здесь научились добиваться результата даже от такой прихотливой культуры. Технологию каждый раз пересматривают. Александр Русецкий:

По-другому не надо. Никто не напишет, что вы до такого числа должны это сделать, убирать такого. Мы должны быть постоянно на поле и жить этой работой, тогда все получится.





Госзаказ по гречихе в этом году увеличился в Беларуси в два раза. В «Видомлянском» свою долю уже почти получили. В целом же хозяйство планирует собрать 450 тонн урожая.





Михаил Страпко:

Это гречка, которая прошла первичную обработку. Но на этом не заканчивается работа с гречихой, которая должна попасть на прилавок.

Львиную долю зерна хозяйство отправит на переработку: на предприятиях его ещё раз очистят, пропарят и расфасуют по привычным нам упаковкам. Но прежде – свои секреты.





Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Вскоре над зерном начнут колдовать. Первые 200 тонн нового урожая с ювелирным усердием откалибруют и очистят. От этого зависит класс. Чем он выше, тем больше выручка.