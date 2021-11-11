В Беларусь прилетела новая партия китайской вакцины. Когда она появится в регионах?

Новости Беларуси. Ночью 10 ноября на военном аэродроме Мачулищи приземлился самолет с гуманитарной помощью из Китая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это не первый подобный рейс из Пекина в 2021 году, на борту 1,5 миллиона доз вакцины от коронавируса. Материал Константина Герцева.

Более 13 тысяч километров за 20 часов – это рекордная скорость для подобного трансфера, иначе просто недопустимо, чтобы вакцина не утратила своих свойств, доставка и разгрузка должны пройти максимально оперативно. В общей сложности в страну прибыло 1,5 миллиона доз, миллион из них доставляется в рамках закупки, треть китайская сторона предоставила в качестве гуманитарной помощи, соответствующий акт приема вакцины 11 ноября подписали в Минздраве страны.

Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Республики Беларусь:

Сейчас вакцинация пошла ускоренными темпами. Я полагаю, что мы все-таки в хорошем смысле слова достучались до наших граждан, наших жителей, которые, может быть, сомневались, может быть, каким-то образом взвешивали. И сейчас и вакцина «Спутник», и китайская очень востребованы и темпы вакцинации усилились.

Се Сяоюн, Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Беларуси:

Мы никогда не забудем, когда в Китае в начале вспышки эпидемии Беларусь была первой страной, которая предоставила нам гуманитарную помощь. Поэтому, когда у вас возникла срочная ситуация, вспыхнула эпидемия, мы оказываем и вам помощь. Это совместная борьба, взаимопомощь как раз отражают истинный смысл пословицы – друзья познаются в беде. Из Мачулищ вакцина передана на склады «Белфармации» и «Белтаможсервиса». Груз находится в отдельных холодильниках с постоянной температурой в +4 °C.

Александр Скачковский, директор Минского филиала РУП «Белтаможсервис»:

Сегодня мы приняли на хранение и расположили у себя на терминале 500 тысяч вакцин против ковида и 500 тысяч шприцов. Здесь созданы все условия для хранения данной вакцины, в том числе обеспечиваются температурные режимы. Для нашего предприятия очень важна безопасность наших граждан, работников, тех субъектов хозяйствования и заинтересованных лиц, которые сегодня участвуют в процессе внешнеэкономической деятельности и получают услуги логистического оператора. Поэтому мы приняли вакцину и храним ее на безвозмездной основе. Все для того, чтобы обеспечить необходимые условия.