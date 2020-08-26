За сохранение спокойствия в стране. Где и когда в Беларуси пройдут мирные митинги

Новости Беларуси. Мир в наших руках. Идеи уважения и бережного отношения друг к другу в эти дни белорусы решили высказать публично в каждом уголке Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сплоченность людей в сохранении спокойствия на своей родине не знает границ. Мы готовы это демонстрировать и дальше. Поддержать друг друга в непростое время можно на официально разрешенных митингах.
26 августа они пройдут как в поселках, таких как Кореличи и Берестовица, так и в городах – Новогрудке, Ошмянах, Дятлово.
А накануне, 25 августа, к народной акции в поддержку мира и благополучия присоединились жители Минска. На площадке возле Комаровского рынка представители разных профессий и возрастов заявили о своей гражданской позиции. Люди пришли публично рассказать о своем выборе и желании сохранить сильную Беларусь.
Что происходило на Комаровке и о чём говорили участники митинга
Тех, кто по-настоящему любит страну и не хочет, чтобы она развалилась, очень много. Ведь беспорядки, междоусобица и туманные перемены – не те перспективы, которые в каждой белорусской семье готовы пожелать и передать детям и внукам.