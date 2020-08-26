За сохранение спокойствия в стране. Где и когда в Беларуси пройдут мирные митинги

Новости Беларуси. Мир в наших руках. Идеи уважения и бережного отношения друг к другу в эти дни белорусы решили высказать публично в каждом уголке Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сплоченность людей в сохранении спокойствия на своей родине не знает границ. Мы готовы это демонстрировать и дальше. Поддержать друг друга в непростое время можно на официально разрешенных митингах.