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За сохранение спокойствия в стране. Где и когда в Беларуси пройдут мирные митинги

26 августа 2020 06:34
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Новости Беларуси. Мир в наших руках. Идеи уважения и бережного отношения друг к другу в эти дни белорусы решили высказать публично в каждом уголке Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сплоченность людей в сохранении спокойствия на своей родине не знает границ. Мы готовы это демонстрировать и дальше. Поддержать друг друга в непростое время можно на официально разрешенных митингах.

26 августа они пройдут как в поселках, таких как Кореличи и Берестовица, так и в городах – Новогрудке, Ошмянах, Дятлово.

За сохранение спокойствия в стране. Где и когда в Беларуси пройдут мирные митинги-1

А накануне, 25 августа, к народной акции в поддержку мира и благополучия присоединились жители Минска. На площадке возле Комаровского рынка представители разных профессий и возрастов заявили о своей гражданской позиции. Люди пришли публично рассказать о своем выборе и желании сохранить сильную Беларусь.

Что происходило на Комаровке и о чём говорили участники митинга

За сохранение спокойствия в стране. Где и когда в Беларуси пройдут мирные митинги-4

Тех, кто по-настоящему любит страну и не хочет, чтобы она развалилась, очень много. Ведь беспорядки, междоусобица и туманные перемены – не те перспективы, которые в каждой белорусской семье готовы пожелать и передать детям и внукам.

# Государственная социальная политика # общество # Фотофакт

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