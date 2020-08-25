Прямой эфир

Что происходило на Комаровке и о чём говорили участники митинга

25 августа 2020 18:57
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Митинги «За Беларусь!» проходят во всех уголках страны. 25 августа к народной акции в поддержку мира и благополучия присоединились жители Барановичей, Березы, Иваново, Ивацевичей, Малориты, Свислочи, Сморгони, Лиды, Зельвы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Что происходило на Комаровке и о чём говорили участники митинга-1

Митинг прошел и Минске. На площадке возле Комаровского рынка представители разных профессий и возрастов заявили о своей гражданской позиции. Несмотря на дождь, люди пришли публично рассказать о своем выборе и желании сохранить сильную Беларусь.

Что происходило на Комаровке и о чём говорили участники митинга-4

Я хочу жить в мирной стране.

Что происходило на Комаровке и о чём говорили участники митинга-7

Пришли поддержать порядок в стране. Ту линию, которая в данный момент есть в стране, то есть стабильность, процветание, безопасность как самой страны, так и населения. Это основной, наверное, посыл.

Что происходило на Комаровке и о чём говорили участники митинга-10

Я хочу для своих детей, для своих внуков, для своей маленькой бусинки, которому еще годика нет, я хочу чистого неба голубого, прекрасного, вот этих дней, которые были раньше. Я за своего Батьку, за Лукашенко.

Что происходило на Комаровке и о чём говорили участники митинга-13

Я очень ждала возможности, чтобы у меня получилось прийти на этот митинг. Я знаю, что по Минску был организован не один митинг в поддержку нашего Президента. К сожалению, по рабочим моментам у меня получилось прийти именно сегодня. Даже несмотря на такую дождливую погоду, я пришла. И я очень рада, что я здесь не одна, что нас много.

Что происходило на Комаровке и о чём говорили участники митинга-16

Пришли поддержать свою светлую спокойную Беларусь. Чтобы все было тихо и спокойно, чтобы не выступал никто. Чтобы мирно, как раньше, мы жили.

Что происходило на Комаровке и о чём говорили участники митинга-19

Я за Лукашенко. Люблю свою страну и не хочу ничего менять, меня все устраивает.

# Государственная социальная политика # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Почему иностранцы готовы приезжать за тысячи километров в Гродно, чтобы выучить русский язык
25 августа 2020 18:45

Почему иностранцы готовы приезжать за тысячи километров в Гродно, чтобы выучить русский язык

Роман Головченко: в первом полугодии сложилось положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами
25 августа 2020 18:39

Роман Головченко: в первом полугодии сложилось положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами

«И практику пройдём, и денег заработаем». Как студенты Белорусской сельхозакадемии помогают убирать урожай
25 августа 2020 18:36

«И практику пройдём, и денег заработаем». Как студенты Белорусской сельхозакадемии помогают убирать урожай