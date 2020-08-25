Что происходило на Комаровке и о чём говорили участники митинга

Новости Беларуси. Митинги «За Беларусь!» проходят во всех уголках страны. 25 августа к народной акции в поддержку мира и благополучия присоединились жители Барановичей, Березы, Иваново, Ивацевичей, Малориты, Свислочи, Сморгони, Лиды, Зельвы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Митинг прошел и Минске. На площадке возле Комаровского рынка представители разных профессий и возрастов заявили о своей гражданской позиции. Несмотря на дождь, люди пришли публично рассказать о своем выборе и желании сохранить сильную Беларусь.

Я хочу жить в мирной стране.

Пришли поддержать порядок в стране. Ту линию, которая в данный момент есть в стране, то есть стабильность, процветание, безопасность как самой страны, так и населения. Это основной, наверное, посыл.

Я хочу для своих детей, для своих внуков, для своей маленькой бусинки, которому еще годика нет, я хочу чистого неба голубого, прекрасного, вот этих дней, которые были раньше. Я за своего Батьку, за Лукашенко.

Я очень ждала возможности, чтобы у меня получилось прийти на этот митинг. Я знаю, что по Минску был организован не один митинг в поддержку нашего Президента. К сожалению, по рабочим моментам у меня получилось прийти именно сегодня. Даже несмотря на такую дождливую погоду, я пришла. И я очень рада, что я здесь не одна, что нас много.

Пришли поддержать свою светлую спокойную Беларусь. Чтобы все было тихо и спокойно, чтобы не выступал никто. Чтобы мирно, как раньше, мы жили.