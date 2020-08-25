Жители даже предложили повторить. Как прошёл мирный митинг в Лиде

Новости Беларуси. Митинги в поддержку мирной и процветающей Беларуси проходили 25 августа по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, в Лиде высказать свою позицию вышли больше 3 500 жителей. А летчики лидской авиабазы пролетели звеном над площадью на Л-39, раскрашенных в цвета национальной символики.

Люди, которые пришли на митинг, – это простые белорусы, которые хотят, чтобы в их стране был мир и стабильность. Это учителя, врачи, инженеры, рабочие, многодетные мамы и пенсионеры. Они разного возраста и социального статуса, но едины в одном – хотят жить, работать и воспитывать детей в спокойной стране.

Я многодетная мама, вот мои детки. Президент меня ни разу за все время не предал, не предает и не предаст. Это мой гражданский долг – поддержать свою республику и моего Президента.

За Батьку, за Беларусь, потому что здесь жить очень хорошо, очень спокойно и надежно. И мне хочется, чтобы мои внуки тоже жили в хорошей, чистой, сильной и дружной стране.