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Анатолий Исаченко проведёт приём граждан и прямую телефонную линию 28 августа

26 августа 2020 06:23
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Новости Беларуси. О проблемах из первых уст. В стране продолжаются личные встречи представителей власти и граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анатолий Исаченко проведёт приём граждан и прямую телефонную линию 28 августа-1

Так, в ближайшую пятницу, 28 августа, со своими вопросами можно обратиться к заместителю председателя Совета Республики Анатолию Исаченко.

Анатолий Исаченко проведёт приём граждан и прямую телефонную линию 28 августа-4

Прием пройдет с 12 до 14 часов в здании Кличевского райисполкома по предварительной записи. А за час до начала личных встреч Анатолий Исаченко будет отвечать на вопросы местных жителей по телефону.

Анатолий Исаченко проведёт приём граждан и прямую телефонную линию 28 августа-7

Такой прямой диалог для граждан – возможность получить помощь в разрешении спорных или сложных вопросов, а для чиновников – эффективный инструмент мониторинга работы местной власти.

# Прием граждан # общество # Анатолий Исаченко # Фотофакт

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