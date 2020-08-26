Анатолий Исаченко проведёт приём граждан и прямую телефонную линию 28 августа

Новости Беларуси. О проблемах из первых уст. В стране продолжаются личные встречи представителей власти и граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, в ближайшую пятницу, 28 августа, со своими вопросами можно обратиться к заместителю председателя Совета Республики Анатолию Исаченко.

Прием пройдет с 12 до 14 часов в здании Кличевского райисполкома по предварительной записи. А за час до начала личных встреч Анатолий Исаченко будет отвечать на вопросы местных жителей по телефону.