За руль в 17 лет. В одну из школ Могилёвской области вернули тракторное дело, учатся даже девочки

Новости Беларуси. Тракторное дело вернулось в школьную программу Головчинской средней школы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2020 году старшеклассникам предложили освоить сельхозтехнику и вместе с аттестатом зрелости получить еще и водительские права. Ради знакомства с трактором от курсов шитья отказались даже девчонки – теперь все увереннее крутят баранку. Как молодежь покоряет сельхозтехнику, видела Юлия Мычка.

В этом году тракторное дело вернулось в школьную программу Головчинской средней школы. Старенький «Белорус», которому больше 20 лет, теперь в центре внимания старшеклассников. Техника, нужно отметить, с характером. Чтобы оседлать такую, нужны не только знания, но и терпение.

В 2020-м школа получила лицензию и теперь может обучать вождению трактора школьников 10 и 11 классов. Когда открывали новую специальность, акцент делали на ребят. Но, как оказалось, девчонки тоже не против сесть за руль. Ради таких уроков вождения они отказались от шитья.

Евгения Шведовская, ученица Головчинской средней школы:

Я вообще собираюсь поступать на юридический, но вождение в будущем мне не помешает. Так как мы параллельно еще проходим правила дорожного движения, которые в будущем тоже немало пригодятся.

Когда-то в Головчинской школе уже учили тракторному делу в учебно-производственном комбинате. Трактор сохранили с тех времен. И теперь спустя много лет решили к этой практике вернуться. Ведь такие знания за плечами не носить, а в жизни, может, пригодятся.

Алексей Тельманков, ученик Головчинской средней школы:

Нас в семье семеро детей, я самый старший. Пойду работать на тракториста. Они получают неплохо, хорошо получают. Первую зарплату потрачу на младших братьев и сестер.

Преподает вождение Борис Глушак. Он универсальный солдат педколлектива школы. Борис Васильевич читает около 10 предметов. Среди них – физика, астрономия, черчение, а теперь еще и профессиональная подготовка, которая, уверен учитель, поможет заработать на хлеб уже сразу после школы.

Борис Глушак, учитель профессиональной подготовки Головчинской средней школы:

Учащийся вместе с аттестатом зрелости получает специальность и водительские права. И даже не нужно ему ждать 18 лет, в 17 лет можно сесть за управление трактора. Помогать хозяйству, помогать какой-то организации, зарабатывать полноценную заработную плату.

Юлия Мычка, корреспондент:

Обучится тракторному делу в Головчинской школе сегодня может любой желающий и получить удостоверение тракториста категории А.

На протяжении двух лет старшеклассники будут изучать не только вождение, но и теорию. Правила дорожного движения – важная часть предмета. И здесь иногда приходится даже зубрить.

Владислав Зазюлевич, ученик Головчинской средней школы:

Теория сложнее. Учишь каждый день. И дома открываешь учебники, учишь, все это запоминаешь. Это важно.