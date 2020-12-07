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Чем гордится белорусская трансплантология? О чём говорят на международном конгрессе нефрологов в Минске

07 декабря 2020 15:07
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Новости Беларуси. Международный конгресс нефрологов 7 декабря собрал в Минске ведущих специалистов из США, Великобритании, Франции и многих других стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Некоторые подключились онлайн, многие для участия прибыли в белорусскую столицу.   

Ежегодно в нашей стране спасают жизни нескольких тысяч пациентов, страдающих заболеваниями почек.  

Чем гордится белорусская трансплантология? О чём говорят на международном конгрессе нефрологов в Минске-1

В крайних случаях медики прибегают к пересадке. Только с начала года таких операций выполнено более сотни.

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Белорусские нефрологи принимают активное участие во внедрении отечественной модели оказания помощи и в других странах СНГ. С участием наших специалистов выполнены первые трансплантации почек в Астане и Бишкеке. Направление развивается. Уже в 2021 году в Беларуси появится крупнейший в Европе профильный центр.

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Чем гордится белорусская трансплантология? О чём говорят на международном конгрессе нефрологов в Минске-4

Добавим, 2020 год важный для белорусской трансплантологии. 50 лет тому назад в стране впервые была проведена пересадка почки. В настоящее время по уровню развития донорства и трансплантации наша страна занимает 9-е место в мире.

# Операции по трансплантологии # общество # Олег Руммо # Фотофакт

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