Чем гордится белорусская трансплантология? О чём говорят на международном конгрессе нефрологов в Минске

Новости Беларуси. Международный конгресс нефрологов 7 декабря собрал в Минске ведущих специалистов из США, Великобритании, Франции и многих других стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Некоторые подключились онлайн, многие для участия прибыли в белорусскую столицу.

В крайних случаях медики прибегают к пересадке. Только с начала года таких операций выполнено более сотни.

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Белорусские нефрологи принимают активное участие во внедрении отечественной модели оказания помощи и в других странах СНГ. С участием наших специалистов выполнены первые трансплантации почек в Астане и Бишкеке. Направление развивается. Уже в 2021 году в Беларуси появится крупнейший в Европе профильный центр.

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