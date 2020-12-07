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В Глубокском районе прошла акция, приуроченная годовщине расстрела евреев в годы Великой Отечественной войны

07 декабря 2020 16:01
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Новости Беларуси. В Глубокском районе почтили память евреев – жертв Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В тех местах были уничтожены около 10 тысяч представителей этой нации. Фашисты свирепствовали там уже с первых месяцев войны. Один из самых страшных дней пришелся как раз на декабрь 1941 года. Тогда оккупанты согнали сразу из нескольких деревень более 400 евреев и расстреляли их прямо в холодном поле.

В Глубокском районе прошла акция, приуроченная годовщине расстрела евреев в годы Великой Отечественной войны-1

К этой трагической дате в Глубокском районе приурочили уже традиционный для нашей мирной страны автопробег «За Беларусь». Участники посетили захоронения – в районе, к сожалению, таких мест несколько.

Виктор Пралич продолжит тему.

В Глубокском районе прошла акция, приуроченная годовщине расстрела евреев в годы Великой Отечественной войны-4

Таких прочных камней с нестираемыми надписями по всей Беларуси сотни. Объединяет их многое, а вот рознит разве что цифра – количество убитых. К примеру, в Глубоком оккупантам хватило года – с 1942 по 1943-й – чтобы в городе и окрестностях расстрелять 4,5 тысячи евреев.

В Глубокском районе прошла акция, приуроченная годовщине расстрела евреев в годы Великой Отечественной войны-7

С этого места и началась акция «Дорогами памяти» в рамках республиканского автопробега «За Беларусь». Этот патриотический проект уже для многих стал хорошей традицией выходного дня. Особенно, когда его маршрут пролегает через знаковые исторические места родного края. Для глубочан это в том числе и памятники жертвам коричневой чумы XX столетия. И еще один пример – братская могила евреев в урочище Марусино.

В Глубокском районе прошла акция, приуроченная годовщине расстрела евреев в годы Великой Отечественной войны-10

Виктор Пралич, корреспондент:
В начале декабря 1941 года сюда были согнаны более 400 евреев из соседних деревень. Без верхней одежды стариков, женщин и детей заставляли прыгать в яму, пуская вслед пулю.

В Глубокском районе прошла акция, приуроченная годовщине расстрела евреев в годы Великой Отечественной войны-13

Жители деревни Прозороки прозвали те дни «черными». Несколько дней после расстрела здесь земля «дышала» и впитывала кровь. Сегодня уроки памяти повторяют школьники, местные жители и участники автопробега.

В Глубокском районе прошла акция, приуроченная годовщине расстрела евреев в годы Великой Отечественной войны-16

Сергей Кондерский, участник автопробега:
Пускай выходной день, пускай ненастная погода. Конечно, зов души говорил о том, что надо прийти и почтить память убиенных евреев. Символика государства. Почему с флагом? Потому что это наша страна. Потому что этот флаг государственный, который олицетворяет наше государство, то, что делается в нем. А делается на самом деле немало.

В Глубокском районе прошла акция, приуроченная годовщине расстрела евреев в годы Великой Отечественной войны-19

Под каким флагом здесь расстреливали евреев, говорить, кажется, будет лишним. Учитель истории Прозорокской школы Мария Сулимова как никто знает, откуда достали фашистский флаг тогда. Умудряются им махать и сегодня.

В Глубокском районе прошла акция, приуроченная годовщине расстрела евреев в годы Великой Отечественной войны-22

Мария Сулимова, учитель истории Прозорокской школы:
Символику нашу бел-чырвона-белую, якая гістарычна склалася ў Беларускай Народнай Рэспубліцы, чамусьці сталі выкарыстоўваць для нейкіх сваіх мэт. Паглядзіце: у Вялікую Айчынную вайну дасталі для таго, каб сваіх мэт дабіцца. Зараз – зноў праблема. І, разумееце, не трэба шукаць, што нас раздзяляе. Трэба шукаць, што нас згуртоўвае. Вось у чым справа. Паглядзіце! Мы маем такую прыгожую Беларусь. Вось тут вучань казаў: выдатна мы жывём, у нас такая прыгажосць! Паглядзіце, сонейка. Мы вучымся ў выдатных школах.

В Глубокском районе прошла акция, приуроченная годовщине расстрела евреев в годы Великой Отечественной войны-25

О жутких событиях декабря 1941-го здесь вспоминают с болью. Цветущий в те времена поселок после трагедии так и не восстановился по сравнению с довоенным временем. Даже в мирное время евреи сюда больше не вернулись.

В Глубокском районе прошла акция, приуроченная годовщине расстрела евреев в годы Великой Отечественной войны-28

Инесса Михайловская, председатель Прозорокского сельисполкома:
Ні адна вайна ў любым яе праяўленні – ні айчыннай, ні грамадзянскай – не прынесла людзям набытку. Гэта сапраўды боль, трагедыя. І самая вялікая каштоўнасць для людзей тых часоў, для тых, хто перажыў вайну, – гэта мір.

В Глубокском районе прошла акция, приуроченная годовщине расстрела евреев в годы Великой Отечественной войны-31

Но, кажется, о такой ценности некоторые, скорее от незнания, стали забывать. А ведь без прошлого нет будущего. И такие трагические места – пример, который должен остаться историческим.

# Великая Отечественная война # общество # Виктор Пралич # Сергей Кондерский # Мария Сулимова # Инесса Михайловская # Фотофакт

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