«Огромная опухоль, которая прорастала во все органы». Олег Руммо рассказал об уникальной операции, которую провели 2-летнему малышу

Новости Беларуси. Международный конгресс нефрологов 7 декабря собрал в Минске ведущих специалистов из США, Великобритании, Франции и многих других стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Некоторые подключились онлайн, многие для участия прибыли в белорусскую столицу.

Олег Руммо, директор ГУ «МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии»:

Ровно 50 лет назад была открыта дорога самому сложному, самому высокотехнологичному направлению нашей страны. Я рад, что на сегодняшний день, несмотря на все проблемы, несмотря на то, что мы достаточно серьезно и напряженно работаем, мы движемся вперед.