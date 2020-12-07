«Огромная опухоль, которая прорастала во все органы». Олег Руммо рассказал об уникальной операции, которую провели 2-летнему малышу
Новости Беларуси. Международный конгресс нефрологов 7 декабря собрал в Минске ведущих специалистов из США, Великобритании, Франции и многих других стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Некоторые подключились онлайн, многие для участия прибыли в белорусскую столицу.
Олег Руммо, директор ГУ «МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии»:
Ровно 50 лет назад была открыта дорога самому сложному, самому высокотехнологичному направлению нашей страны.
Я рад, что на сегодняшний день, несмотря на все проблемы, несмотря на то, что мы достаточно серьезно и напряженно работаем, мы движемся вперед.
Мы выписали из нашей клиники уникального маленького пациента двух лет, у которого была огромная опухоль, которая прорастала во все органы, находящиеся в брюшной полости, в том числе и почку. Мы сумели эту опухоль удалить. Удалить почку, а потом вернуть малышу почку назад.
Это те новые технологии, которые постоянно выполняются в центре, это те новые операции, которые мы постоянно осваиваем, во многом благодаря тому, что несмотря на коронавирус, у нас есть возможность в онлайн-режиме общаться с ведущими специалистами со всего мира и обмениваться опытом.