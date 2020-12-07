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«Огромная опухоль, которая прорастала во все органы». Олег Руммо рассказал об уникальной операции, которую провели 2-летнему малышу

07 декабря 2020 15:08
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Новости Беларуси. Международный конгресс нефрологов 7 декабря собрал в Минске ведущих специалистов из США, Великобритании, Франции и многих других стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Некоторые подключились онлайн, многие для участия прибыли в белорусскую столицу.  

«Огромная опухоль, которая прорастала во все органы». Олег Руммо рассказал об уникальной операции, которую провели 2-летнему малышу-1

Олег Руммо, директор ГУ «МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии»:
Ровно 50 лет назад была открыта дорога самому сложному, самому высокотехнологичному направлению нашей страны.

Я рад, что на сегодняшний день, несмотря на все проблемы, несмотря на то, что мы достаточно серьезно и напряженно работаем, мы движемся вперед.  

«Огромная опухоль, которая прорастала во все органы». Олег Руммо рассказал об уникальной операции, которую провели 2-летнему малышу-4

Мы выписали из нашей клиники уникального маленького пациента двух лет, у которого была огромная опухоль, которая прорастала во все органы, находящиеся в брюшной полости, в том числе и почку. Мы сумели эту опухоль удалить. Удалить почку, а потом вернуть малышу почку назад.  

Это те новые технологии, которые постоянно выполняются в центре, это те новые операции, которые мы постоянно осваиваем, во многом благодаря тому, что несмотря на коронавирус, у нас есть возможность в онлайн-режиме общаться с ведущими специалистами со всего мира и обмениваться опытом.

«Огромная опухоль, которая прорастала во все органы». Олег Руммо рассказал об уникальной операции, которую провели 2-летнему малышу-7

Добавим, 2020 год важный для белорусской трансплантологии. 50 лет тому назад в стране впервые была проведена пересадка почки. В настоящее время по уровню развития донорства и трансплантации наша страна занимает 9-е место в мире.

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# Операции по трансплантологии # общество # Олег Руммо # Фотофакт

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