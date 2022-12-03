В 2022 году 16 подростков «выбивали» долги с наркокурьеров. Против них возбуждены уголовные дела

Новости Беларуси. В Беларуси отмечается рост преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, в которых замешаны подростки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Настораживает и тот факт, что за последние 1,5 года запрещенными веществами отравились около 300 детей, 10 из них не удалось спасти. Надзорные органы отмечают, что есть пробелы и в профилактике. Зачастую к трагедии приводит отсутствие родительского контроля и семейное неблагополучие.

Виктория Финевич, начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о несовершеннолетних и молодежи Генеральной прокуратуры Беларуси:

Во всех регионах республики в деятельности инспекции по делам несовершеннолетних, учреждений образования и здравоохранения выявлены многочисленные нарушения законодательства при проведении индивидуальной профилактической и воспитательной работы с детьми. Как следствие, дети продолжали потреблять эти вещества, совершали парасуициды, суициды, административные правонарушений и преступления, в том числе в сфере незаконного оборота наркотиков.