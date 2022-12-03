Где самые крутые мероприятия и как сэкономить на подарке? Анонс ток-шоу «Большой город»

Новости Беларуси. Ровно неделя остается до начала новогодних мероприятий, которые запланированы в столице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В программе их 250. Минчанам подготовили множество сюрпризов. Порадуют рождественские ярмарки, не подведет и культурная программа. Обо всем подробнее рассказали гости ток-шоу «Большой город». И вот о чем пойдет речь в предстоящей программе.

До Нового года меньше месяца. За это время нужно успеть многое. Запланировать посещение основных мероприятий и праздничных локаций.

Праздник в цифрах и фактах. Много елок, украшений и света.

В настоящее время это порядка 226 километров светового шнура, который участвует в формировании нашего праздничного строения на улицах Минска.

Как в одном празднике сочетаются современные технологии и старые добрые традиции и воспоминания?