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Где самые крутые мероприятия и как сэкономить на подарке? Анонс ток-шоу «Большой город»

03 декабря 2022 08:59
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Новости Беларуси. Ровно неделя остается до начала новогодних мероприятий, которые запланированы в столице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В программе их 250. Минчанам подготовили множество сюрпризов. Порадуют рождественские ярмарки, не подведет и культурная программа. Обо всем подробнее рассказали гости ток-шоу «Большой город». И вот о чем пойдет речь в предстоящей программе.  

Где самые крутые мероприятия и как сэкономить на подарке? Анонс ток-шоу «Большой город»-1

До Нового года меньше месяца. За это время нужно успеть многое. Запланировать посещение основных мероприятий и праздничных локаций.  

Где самые крутые мероприятия и как сэкономить на подарке? Анонс ток-шоу «Большой город»-4

В каждом уголке Минска пройдут замечательные яркие мероприятия.  

Праздник в цифрах и фактах. Много елок, украшений и света.  

Где самые крутые мероприятия и как сэкономить на подарке? Анонс ток-шоу «Большой город»-7

В настоящее время это порядка 226 километров светового шнура, который участвует в формировании нашего праздничного строения на улицах Минска.  

Как в одном празднике сочетаются современные технологии и старые добрые традиции и воспоминания?  

Где самые крутые мероприятия и как сэкономить на подарке? Анонс ток-шоу «Большой город»-10

Расскажите, где можно встретить таких героев?  

Где самые крутые мероприятия и как сэкономить на подарке? Анонс ток-шоу «Большой город»-13

Эти милые ребята украшают елку, которую везет веселый паровозик возле цирка.  

Какие сюрпризы готовит торговля? Что можно купить на ярмарках и где искать скидки?  

Где самые крутые мероприятия и как сэкономить на подарке? Анонс ток-шоу «Большой город»-16

Конечно же, любители шашлыков не останутся без угощения.  

Как отмечали Новый год в Минске в разные годы и где сегодня рождаются современные декорации?  

Где самые крутые мероприятия и как сэкономить на подарке? Анонс ток-шоу «Большой город»-19

К середине прошлого века тогда еще на площади Ленина стояла главная городская елка.  

Где самые крутые мероприятия и как сэкономить на подарке? Анонс ток-шоу «Большой город»-22

Новый год в «Большом городе». Оформление, иллюминация, праздничные мероприятия. Как спланировать маршрут и ничего не упустить? Смотрите ток-шоу «Большой город» в воскресенье, 4 декабря, в 10:00.  

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# Новый год # общество # Екатерина Забенько # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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