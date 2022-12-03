Где самые крутые мероприятия и как сэкономить на подарке? Анонс ток-шоу «Большой город»
Новости Беларуси. Ровно неделя остается до начала новогодних мероприятий, которые запланированы в столице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В программе их 250. Минчанам подготовили множество сюрпризов. Порадуют рождественские ярмарки, не подведет и культурная программа. Обо всем подробнее рассказали гости ток-шоу «Большой город». И вот о чем пойдет речь в предстоящей программе.
До Нового года меньше месяца. За это время нужно успеть многое. Запланировать посещение основных мероприятий и праздничных локаций.
В каждом уголке Минска пройдут замечательные яркие мероприятия.
Праздник в цифрах и фактах. Много елок, украшений и света.
В настоящее время это порядка 226 километров светового шнура, который участвует в формировании нашего праздничного строения на улицах Минска.
Как в одном празднике сочетаются современные технологии и старые добрые традиции и воспоминания?
Расскажите, где можно встретить таких героев?
Эти милые ребята украшают елку, которую везет веселый паровозик возле цирка.
Какие сюрпризы готовит торговля? Что можно купить на ярмарках и где искать скидки?
Конечно же, любители шашлыков не останутся без угощения.
Как отмечали Новый год в Минске в разные годы и где сегодня рождаются современные декорации?
К середине прошлого века тогда еще на площади Ленина стояла главная городская елка.
Новый год в «Большом городе». Оформление, иллюминация, праздничные мероприятия. Как спланировать маршрут и ничего не упустить? Смотрите ток-шоу «Большой город» в воскресенье, 4 декабря, в 10:00.
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