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За просмотром Евро на СТВ был замечен котёнок – видео в TikTok опубликовал ФК «Друть»

21 июня 2024 07:38
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Футбол на СТВ смотрят даже коты. Широкий зрительский охват подтверждает и собирает лайки публикация TikTok-аккаунта футбольного клуба «Друть», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За просмотром Евро на СТВ был замечен котёнок – видео в TikTok опубликовал ФК «Друть»-1

Неподдельный интерес к матчу на ней демонстрирует рыжий малыш, подобранный автором на улице. В комментариях к видео можно оставить свои предложения о том, как назвать котенка.

Нидерланды против Франции – матч за первое место в группе! Смотрите трансляцию Евро на СТВ.

# Футбол # общество

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