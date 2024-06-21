За просмотром Евро на СТВ был замечен котёнок – видео в TikTok опубликовал ФК «Друть»

Футбол на СТВ смотрят даже коты. Широкий зрительский охват подтверждает и собирает лайки публикация TikTok-аккаунта футбольного клуба «Друть», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Неподдельный интерес к матчу на ней демонстрирует рыжий малыш, подобранный автором на улице. В комментариях к видео можно оставить свои предложения о том, как назвать котенка.