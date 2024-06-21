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Лукашенко посещает Дзержинский район с рабочей поездкой

21 июня 2024 07:36
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Александр Лукашенко 21 июня посещает Дзержинский район. В центре внимания главы государства сельскохозяйственная и социальная тематика, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко посещает Дзержинский район с рабочей поездкой-1

Что касается первого блока вопросов, Президент ознакомился с выполнением поручений по строительству современных молочно-товарных ферм. В частности, на МТК «Ляховичи» сельхозпредприятия «Крутогорье-Петковичи». Главе государства доложили о реконструкции данного объекта. Сегодня здесь содержатся более полутысячи коров, а средний удой составляет 3057 килограммов на одно животное. В планах – за год удвоить эти цифры.

Лукашенко посещает Дзержинский район с рабочей поездкой-4

Далее главу государства ждут в самом Дзержинске, где пройдет открытие физкультурно-оздоровительного комплекса «Олимп». В современном ФОКе четыре отделения по разным видам спорта: футболу, баскетболу, дзюдо, настольному теннису. Оборудованы в комплексе и два бассейна – большой и малый.

# Рабочая поездка Президента # общество # Александр Лукашенко

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