Лукашенко посещает Дзержинский район с рабочей поездкой

Что касается первого блока вопросов, Президент ознакомился с выполнением поручений по строительству современных молочно-товарных ферм. В частности, на МТК «Ляховичи» сельхозпредприятия «Крутогорье-Петковичи». Главе государства доложили о реконструкции данного объекта. Сегодня здесь содержатся более полутысячи коров, а средний удой составляет 3057 килограммов на одно животное. В планах – за год удвоить эти цифры.