Лукашенко посещает Дзержинский район с рабочей поездкой

Александр Лукашенко 21 июня посещает Дзержинский район. В центре внимания главы государства сельскохозяйственная и социальная тематика, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко 21 июня посещает Дзержинский район. В центре внимания главы государства сельскохозяйственная и социальная тематика, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Что касается первого блока вопросов, Президент ознакомился с выполнением поручений по строительству современных молочно-товарных ферм. В частности, на МТК «Ляховичи» сельхозпредприятия «Крутогорье-Петковичи». Главе государства доложили о реконструкции данного объекта. Сегодня здесь содержатся более полутысячи коров, а средний удой составляет 3057 килограммов на одно животное. В планах – за год удвоить эти цифры.
Далее главу государства ждут в самом Дзержинске, где пройдет открытие физкультурно-оздоровительного комплекса «Олимп». В современном ФОКе четыре отделения по разным видам спорта: футболу, баскетболу, дзюдо, настольному теннису. Оборудованы в комплексе и два бассейна – большой и малый.