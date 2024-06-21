«Поезд Памяти» стартует из Бреста – что ждёт участников проекта в 2024-м?

Сегодня, 21 июня, в Бресте дадут старт проекту «Поезд Памяти». В 2024 году он расширяет географию и прирастает новыми участниками – 200 старшеклассников из России, Беларуси, Кыргызстана, Армении, Казахстана, Азербайджана, Таджикистана и Узбекистана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нашу страну представляют победители региональных и республиканских олимпиад, конкурсов по тематике Великой Отечественной войны, активисты и участники масштабных военно-патриотических проектов. Поезд сделает остановки в 13 городах Беларуси и России, неразрывно связанных с историей Великой Отечественной. Традиционно старт сегодня даст город-герой Брест. Председатель Совета Республики Наталья Кочанова проведет встречу с участниками проекта. Они смогут поделиться своими ожиданиями и задать спикеру интересующие их вопросы.