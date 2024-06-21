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Нидерланды против Франции – матч за первое место в группе! Смотрите трансляцию Евро на СТВ

21 июня 2024 06:59
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Матч за первое место в группе. На чемпионате Европы по футболу 21 июня может досрочно определиться очередной участник 1/8 финала, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В вечернем эфире СТВ в 21:15 смотрите битву фаворитов квартета D.

Нидерланды против Франции – матч за первое место в группе! Смотрите трансляцию Евро на СТВ-1

Сыграют не нуждающиеся в представлении сборные – Нидерландов и Франции. Главный вопрос: появится ли на поле Килиан Мбаппе. Напомним, в дебютной игре он получил травму носа и досрочно покинул газон. Но на обязательной предматчевой тренировке присутствовал. Решение тренерский штаб примет перед поединком. Впрочем, забивать у Франции и так есть кому. Нидерландам явно придется непросто. Команда переживает не лучшие времена. Но все еще боеспособна.

Нидерланды против Франции – матч за первое место в группе! Смотрите трансляцию Евро на СТВ-4

Трансляцию матча «Нидерланды против Франции» смотрите на нашем телеканале. РТР-Беларусь также в прямом эфире покажет встречу поляков и австрийцев.

Смотрите онлайн-трансляцию матчей также на сайте СТВ.

# Футбол # Килиан Мбаппе

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