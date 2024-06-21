Нидерланды против Франции – матч за первое место в группе! Смотрите трансляцию Евро на СТВ

Матч за первое место в группе. На чемпионате Европы по футболу 21 июня может досрочно определиться очередной участник 1/8 финала, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В вечернем эфире СТВ в 21:15 смотрите битву фаворитов квартета D.

Сыграют не нуждающиеся в представлении сборные – Нидерландов и Франции. Главный вопрос: появится ли на поле Килиан Мбаппе. Напомним, в дебютной игре он получил травму носа и досрочно покинул газон. Но на обязательной предматчевой тренировке присутствовал. Решение тренерский штаб примет перед поединком. Впрочем, забивать у Франции и так есть кому. Нидерландам явно придется непросто. Команда переживает не лучшие времена. Но все еще боеспособна.