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Вынесен приговор по уголовному делу в отношении Франака Вечёрко

21 июня 2024 07:18
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Приговор по уголовному делу в отношении Франака Вечерко вынесен судом. Так называемому «главному советнику» в экстремистском формировании «команда Светланы Тихановской» вменяется ряд умышленных преступлений экстремистской направленности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вынесен приговор по уголовному делу в отношении Франака Вечёрко-1

В их числе заговор с целью захвата государственной власти, организация на территории Беларуси массовых беспорядков, клевета в отношении Президента. Поскольку Вечерко находится за пределами страны, уголовное дело рассмотрено в порядке специального производства. Приговор – 20 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима. Кроме того, суд назначил штраф 60 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован.

# Судебная система Беларуси # общество

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