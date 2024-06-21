Вынесен приговор по уголовному делу в отношении Франака Вечёрко

Приговор по уголовному делу в отношении Франака Вечерко вынесен судом. Так называемому «главному советнику» в экстремистском формировании «команда Светланы Тихановской» вменяется ряд умышленных преступлений экстремистской направленности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В их числе заговор с целью захвата государственной власти, организация на территории Беларуси массовых беспорядков, клевета в отношении Президента. Поскольку Вечерко находится за пределами страны, уголовное дело рассмотрено в порядке специального производства. Приговор – 20 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима. Кроме того, суд назначил штраф 60 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован.