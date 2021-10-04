Это поможет и пешеходу, и водителю. Почему важно носить фликеры?

Короткий световой день и плохие погодные условия – по статистике, именно осенью возрастает количество ДТП с участием пешеходов и велосипедистов. Темная одежда, сумерки, туман или дождь, рассмотреть человека на дороге и вовремя среагировать практически невозможно. Виталий часто возвращается с работы поздно вечером. Мужчина признается, стать заметнее в темноте помогают фликеры.

Виталий Лебедь:

Я пытаюсь обезопасить себя, а также водителей. Пользуюсь фликерами и светоотражающими нашивками. Дети даже мне подарили кроссовки, потом оказалось, что они были в тренде, тоже оснащены светоотражающими нашивками. Одно из наших любимых занятий с детьми по выходным – допоздна кататься на велосипедах. Поэтому в обязательном порядке пользуемся фликерами, нашивками, наши велосипеды тоже оснащены светоотражающими элементами. Пешеход с фликером заметен в свете фар автомобиля с расстояния до 400 метров, что существенно снижает вероятность наезда. Чтобы световозвращатель действительно приносил пользу, он должен быть хорошо виден со всех сторон.

Надежда Косилко, инспектор отдела по агитации и пропаганде ГАИ ГУВД Мингорисполкома:

Светоотражающую ленту завязывать нужно на рукаве или брюках, а подвеску пристегнуть булавкой к одежде. Лучше всего использовать одновременно два или более световозвращателей: с правой и с левой стороны. Световозвращающие элементы только двух цветов (белого и лимонного) проходят сертификацию и соответствуют всем требованиям. Остальные малоэффективны.

Позаботиться о безопасности на дороге стоит и велосипедистам. В темное время суток железный конь также нуждается в дополнительной светящейся экипировке. Кроме того, не лишним будет оборудовать световозвращателями самокат и детскую коляску. Надежда Косилко:

Госавтоинспекция призывает велосипедистов в темное время суток носить жилет повышенной видимости, а велосипед оборудовать фонарями спереди белого цвета, а сзади – красного. В качестве альтернативы фликерам подойдет одежда со светоотражающими вставками и ручной фонарик. А вот за отсутствие светящихся элементов можно поплатиться не только здоровьем, но и рублем.

Надежда Косилко:

Норма ношения светоотражающих элементов прописана в правилах дорожного движения. Нарушение данного требования влечет административную ответственность в виде штрафа от одной до трех базовых величин. А если пешеход находится на проезжей части в темное время суток без фликера в состоянии алкогольного опьянения, то штраф увеличивается до пяти базовых величин.