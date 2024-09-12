«За Президента я пойду в огонь и воду» – лесник Полесского заповедника

Проект СТВ о людях, которые в разное время общались с Президентом. О тех, которых выбирал Первый, чтобы узнать мнение «от земли».

Александр Туровец, лесник Наровлянского участка Полесского государственного радиационно-экологического заповедника: Это бесценная благодарность – держать страну нерушимую. Это бесценно, конечно. Не каждый человек так сможет. Там, где трудно, так первый езжает туда. Он с первых дней, он же вообще без помощи, без ничего своими силами, считай, республика под его руководством. Все восстановил это. Это настоящий Президент. За Президента я пойду в огонь и воду. Это не для красного. Президент надел бронежилет. А чего я не должен надеть?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я не трус и не боюсь. Никуда я не бежал и бежать не собираюсь. Я продемонстрировал, что мои дети здесь, что моя страна здесь. И я эту страну буду защищать, чего бы мне это ни стоило.

Александр Туровец:

И правильно сделал. Не побег хаваться, а вышел на площадь, как положено, защищать. Вот это и есть мужские черты настоящих белорусов. Тогда же, может, никто не ожидал, что так будет. Откуда оно так резко вылезло? Надо было кому-то ворушить такое. У нас в районе никто не предполагал, и мыслей ни у кого таких не было. Это уже потом начали осмысливать, когда по телевизору начали показывать.

Хватает ему, конечно. Под таким гнетом, все кусаются со всех сторон. Но даже с украинцами – только на мир, только на мир. Он же не на войну с ними. Войны всю жизнь были, да и люди сегодня и дружат, и разговаривают, и все. Пройдет время – настроится. Не может быть такого, чтобы все время воевали.

Лукашенко: «Мы с Россией не готовы увеличить фронт на 1200 километров. И Курск это показал»

Александр Туровец:

Правильно делает. Не должен же он молчать, а должен говорить открыто. Это правильно. Он же не говорит из-за угла – открыто, напрямую. Только ступните – все. Чужого нам не надо, и свое не отдадим.