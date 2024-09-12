Белорус о Лукашенко: «Человек из народа, человек души»

Александр Туровец, лесник Наровлянского участка Полесского государственного радиационно-экологического заповедника:

Это надо пересказать, что чувствуешь, когда впервые здороваешься и разговариваешь с Президентом. Жаль, что мама моя не дождалась. Она очень была бы довольна, потому что она очень уважала его. Побеседовали, поговорили. Он же про меня не знает, а я же про него – по телевизору показывали. Он сам рассказывает, как жил, что в детстве помогал. Точно то, что и мы делали, то и он в деревне – сельское хозяйство, коровы, родителям помогали. Никакой разницы. Это человек из народа, человек души.