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Белорус о Лукашенко: «Человек из народа, человек души»

12 сентября 2024 16:17
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Проект СТВ о людях, которые в разное время общались с Президентом. О тех, которых выбирал Первый, чтобы узнать мнение «от земли».

Белорус о Лукашенко: «Человек из народа, человек души»-2

Александр Туровец, лесник Наровлянского участка Полесского государственного радиационно-экологического заповедника:
Это надо пересказать, что чувствуешь, когда впервые здороваешься и разговариваешь с Президентом. Жаль, что мама моя не дождалась. Она очень была бы довольна, потому что она очень уважала его. Побеседовали, поговорили. Он же про меня не знает, а я же про него – по телевизору показывали. Он сам рассказывает, как жил, что в детстве помогал. Точно то, что и мы делали, то и он в деревне – сельское хозяйство, коровы, родителям помогали. Никакой разницы. Это человек из народа, человек души.

# Интервью # Александр Лукашенко # Виктория Ходосок

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