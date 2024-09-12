Психолог назвал причины, почему мужчина не делает предложение

Денис Северов, магистр психологии:

Про причины, почему мужчина не делает предложение. Первая причина – это то, что он не уверен в своих чувствах. Он не знает: любит, не любит, сомневается, передумывает и, может быть, боится. Второе – это, как ему кажется, он, может быть, не нашел ту самую, тот самый образ, который у него в голове. Оно очень хорошо синхронизируется с пунктом первым. Пункт третий – он просто боится. Исходя из того, что, возможно, у него был неудачный брак, его родители развелись или что-то его триггерит, какие-то воспоминания из прошлого. У него просто не хватает времени ни на что, он слишком ушел в работу, в хлопоты. Как мы часто видим, что мужчине, у которого не хватает времени, у него не хватает желания. Он переживает какие-то не самые благоприятные моменты. Возможно, у него трудности в деньгах, какие-то незакрытые моменты, которые он никак не может решить, поэтому фокус его внимания совершенно в другом. У вас просто недостаток общих интересов, точек соприкосновения.

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