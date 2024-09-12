«Сразу повывозили жён с детьми». Белорус вспомнил день аварии на ЧАЭС и рассказал, почему не уехал

Проект СТВ о людях, которые в разное время общались с Президентом. О тех, которых выбирал Первый, чтобы узнать мнение «от земли».

Александр Туровец, лесник Наровлянского участка Полесского государственного радиационно-экологического заповедника:

Пять километров отсюда деревня моя – Ломыш. Деревня относится к Хойникскому району, не к Наровлянскому. У нас только препятствие – это речка была, но работал паром. Лодочники были, перевозили людей. И мы каждый день ходили сюда. В училище ходил, на работу ходили, пока уже тут не обосновались конкретно. Нашему району всегда уделяли внимание. Может, из-за аварии на ЧАЭС.

В этот момент я был в отпуске и как раз на поле картошку садили. В Ломыше один телефон был на всю деревню. Кто там знал, что там авария?

Потом передали мне, я работал водителем на ЗИЛ, что надо прийти, там авария, вывозить скот. Конечно, сразу повывозили жен с детьми. У меня тогда был один ребенок и жена была беременна. В 1986 году родила второго ребенка. Когда авария случилась, мне было 25 лет, а сейчас 63. Живем. Да никуда я не уезжал, так и живу тут. А почему? Дед тут был, матка с батьком тут, бабы тут, а мне куда ехать? Где родился, там и пригодился.