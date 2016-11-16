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За последние годы Беларусь оказала поддержку более чем 60 тысячам украинцев, прибывших в страну в поиске убежища

16 ноября 2016 06:01
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Новости Беларуси. За последние годы Беларусь оказала поддержку более чем 60 тысячам украинцев, прибывших в страну в поиске убежища. Переселенцы получают необходимую медицинскую помощь за счет бюджета, дети наравне с нашими соотечественниками обучаются в дошкольных учреждениях образования и школах.

Вопросы современного кризиса и мировой политики в этой сфере в Минске обсуждают эксперты из 10 стран во время конференции посвященной миграции и демографическому развитию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Румак, заместитель министра труда и социальной защиты Республики Беларусь:
География стран, из которых приезжают трудовые мигранты в нашу страну, – это граждане Китайской Народной Республики, представители среднеазиатских государств. Но я хотел бы отметить, что вопросы трудовой миграции в Беларуси регулируются и решение о привлечении граждан для трудовой деятельности принимается с учетом состояния рынка труда.

# общество # Международное сотрудничество # Беларусь-Украина # Александр Румак

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