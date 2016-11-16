Новая гимназия для почти 300 учеников открылась в Новополоцке

Новости Беларуси. В Новополоцке распахнула двери новая гимназия – №1. Это часть целого учебно-педагогического комплекса. В минувшем году здесь уже поселили малышей детсадовского возраста. Теперь же очередь дошла до ребят с 1 по 4 классы.

Обучаться в комфортных условиях смогут почти 300 человек. Для этого здесь есть все необходимое: современные учебные комнаты, кабинеты для занятий хореографией и пением, специальные зоны для работы дефектолога, социального педагога и психолога, спортивные залы и бассейн, медицинский блок, игровая площадка. Вложено в строительство 128 миллиардов неденоминированных рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Алданова, директор гимназии № 1 Новополоцка:

Мы работали и учились в две смены, а сейчас у нас одна смена. Безусловно, мы можем более качественно организовать образовательный процесс. Организовать и уже организовали группы продленного дня – то, что мы не могли сделать, работая в режиме в 2 смены.