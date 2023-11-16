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За покинувшими сектор Газа белорусами из Минска вылетел эвакуационный рейс

16 ноября 2023 07:56
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В Беларуси продолжают следить за судьбой наших соотечественников, находящихся в зоне палестино-израильского конфликта. Накануне стало известно о выводе группы белорусов из сектора Газа. Как стало известно, в эти минуты уже совершается эвакуационный рейс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За покинувшими сектор Газа белорусами из Минска вылетел эвакуационный рейс-1

Самолет взял курс на Египет из Национального аэропорта Минск этим утром. На борту – специалисты МЧС из отряда «ЗУБР», которые готовы оказывать экстренную медицинскую и психологическую помощь нашим соотечественникам.

За покинувшими сектор Газа белорусами из Минска вылетел эвакуационный рейс-4

Юрий Гелеклиди, главный специалист центра медицинского назначения РОСН «ЗУБР»:
В подобных миссиях участвуем не впервые, поэтому задачу руководства выполним в полном объеме. С собой берем укладки для оказания амбулаторной и неотложной медицинской помощи, а также оборудование для мониторинга и диагностики заболеваний.

Гуманитарный рейс совершается авиакомпанией «Белавиа». Мы следим за развитием темы, в ближайшее время ждем новые подробности.

# Беженцы # общество # Фотофакт

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