За покинувшими сектор Газа белорусами из Минска вылетел эвакуационный рейс

В Беларуси продолжают следить за судьбой наших соотечественников, находящихся в зоне палестино-израильского конфликта. Накануне стало известно о выводе группы белорусов из сектора Газа. Как стало известно, в эти минуты уже совершается эвакуационный рейс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Самолет взял курс на Египет из Национального аэропорта Минск этим утром. На борту – специалисты МЧС из отряда «ЗУБР», которые готовы оказывать экстренную медицинскую и психологическую помощь нашим соотечественникам.

Юрий Гелеклиди, главный специалист центра медицинского назначения РОСН «ЗУБР»:

В подобных миссиях участвуем не впервые, поэтому задачу руководства выполним в полном объеме. С собой берем укладки для оказания амбулаторной и неотложной медицинской помощи, а также оборудование для мониторинга и диагностики заболеваний.

Гуманитарный рейс совершается авиакомпанией «Белавиа». Мы следим за развитием темы, в ближайшее время ждем новые подробности.