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Беларусь пригласила экспертов ЮНЕСКО изучить ситуацию с польским забором в Беловежской пуще

16 ноября 2023 07:44
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Беларусь пригласила экспертов ЮНЕСКО изучить ситуацию в Беловежской пуще. Об этом рассказал заместитель постпреда нашей страны при Организации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Выступая на пленарном заседании 42-й сессии генеральной конференции ЮНЕСКО в Париже, Кирилл Грушевский сообщил, что официальное приглашение уже направлено.

Беларусь пригласила экспертов ЮНЕСКО изучить ситуацию с польским забором в Беловежской пуще-1

В нем отражена крайняя обеспокоенность по поводу строительства пограничного барьера в реликтовом лесу, который возводит Польша. Забор уже стал причиной гибели десятков животных, что недопустимо, особенно учитывая тот факт, что Беловежская пуща с 1992 года является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Власти сопредельной страны продолжают игнорировать многочисленные призывы Беларуси о демонтаже заграждения и последней надеждой на сохранение заповедного леса и его обитателей остаются международные организации. Приглашенные специалисты должны будут оценить негативное воздействие заграждения, возведенного в пуще.

# ЮНЕСКО # общество # Фотофакт

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