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Система аттестации кадров высшей научной квалификации может стать единой на пространстве СНГ

16 ноября 2023 06:52
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В Минске 15 ноября прошло заседание Совета по сотрудничеству в области образования государств – участников СНГ. Эксперты обсудили подготовку к очередному съезду учителей и работников образования, проведение молодежных Дельфийских игр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Состоялось также знакомство с работой вузов нашей страны. Особое внимание уделили системе аттестации кадров высшей научной квалификации. Планируется, что для пространства СНГ она станет единой.

Система аттестации кадров высшей научной квалификации может стать единой на пространстве СНГ-1

Александр Гучок, председатель Высшей аттестационной комиссии Беларуси:
Это будет расширять наше пространство, делать его более привлекательным. И это будет направлено всего лишь на обеспечение гарантий прав соискателя на получение той квалификации, на которую они претендуют.

Система аттестации кадров высшей научной квалификации может стать единой на пространстве СНГ-4

Александр Кадлубай, заместитель министра образования Беларуси:
Я уверен, что в протоколе заседания Совета появятся как раз те вехи, которые необходимы системам образования, чтобы граждане комфортно себя чувствовали, независимо от того, в какой они получают образования. В том числе мы понимаем, что в нашей стране достаточно большое количество – практически 33 тысячи иностранных студентов обучается, в том числе из стран Содружества.

Система аттестации кадров высшей научной квалификации может стать единой на пространстве СНГ-7

Итогом заседания стало принятие ряда важных протокольных решений. По общему мнению, межгосударственное сотрудничество – сегодня самый эффективный путь повышения конкурентоспособности национальных систем образования.

# СНГ # общество # Александр Кадлубай # Александр Гучок # Фотофакт

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