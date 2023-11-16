Система аттестации кадров высшей научной квалификации может стать единой на пространстве СНГ
В Минске 15 ноября прошло заседание Совета по сотрудничеству в области образования государств – участников СНГ. Эксперты обсудили подготовку к очередному съезду учителей и работников образования, проведение молодежных Дельфийских игр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Состоялось также знакомство с работой вузов нашей страны. Особое внимание уделили системе аттестации кадров высшей научной квалификации. Планируется, что для пространства СНГ она станет единой.
Александр Гучок, председатель Высшей аттестационной комиссии Беларуси:
Это будет расширять наше пространство, делать его более привлекательным. И это будет направлено всего лишь на обеспечение гарантий прав соискателя на получение той квалификации, на которую они претендуют.
Александр Кадлубай, заместитель министра образования Беларуси:
Я уверен, что в протоколе заседания Совета появятся как раз те вехи, которые необходимы системам образования, чтобы граждане комфортно себя чувствовали, независимо от того, в какой они получают образования. В том числе мы понимаем, что в нашей стране достаточно большое количество – практически 33 тысячи иностранных студентов обучается, в том числе из стран Содружества.
Итогом заседания стало принятие ряда важных протокольных решений. По общему мнению, межгосударственное сотрудничество – сегодня самый эффективный путь повышения конкурентоспособности национальных систем образования.