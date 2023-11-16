Система аттестации кадров высшей научной квалификации может стать единой на пространстве СНГ

В Минске 15 ноября прошло заседание Совета по сотрудничеству в области образования государств – участников СНГ. Эксперты обсудили подготовку к очередному съезду учителей и работников образования, проведение молодежных Дельфийских игр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Состоялось также знакомство с работой вузов нашей страны. Особое внимание уделили системе аттестации кадров высшей научной квалификации. Планируется, что для пространства СНГ она станет единой.