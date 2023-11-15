43 белоруса эвакуировались из сектора Газа через погранпереход «Рафах»

Белорусы и члены их семей эвакуированы из сектора Газа. Информацию подтвердили в министерстве иностранных дел, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О том, что поручение главы государства о выводе наших соотечественников из зоны военного конфликта успешно выполнено, сообщает и Telegram-канал «Пул Первого».

Через погранпереход «Рафах» в Египет проследовали 43 белоруса. В ближайшее время они будут доставлены на Родину. Чтобы организовать процесс перемещения людей, белорусские дипломаты проделали колоссальную работу совместно с коллегами из Израиля и Египта. Содействие оказали также Россия и Катар.