В ГАИ рекомендуют перейти на зимнюю резину заранее в связи с первыми заморозками

Первые заморозки и мокрый снег – дыхание зимы уже ощущается по всей стране. Об опасности на дорогах предупреждают МЧС и Госавтоинспекция, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Водителям следует учитывать погодные условия. Ведь частой причиной ДТП в условиях плохой видимости становятся несоблюдение дистанции, превышение скорости и просто невнимательность. Позаботиться стоит и об автомобиле – сменить шины на зимние. С 1 декабря езда на летней резине может грозить штрафом.

Анна Банадык, официальный представитель ГУ ГАИ МВД Беларуси:

Ближайшие дни на большей части территории страны ожидаются осадки и первые заморозки. Перепады температуры с дождем и мокрым снегом, а также ветром делают дорогу небезопасной. Возможно внезапное обледенение покрытия. В таких условиях сцепные свойства шин уменьшаются, а резкое изменение скорости и направление движения может вызвать занос. Во избежание опасных ситуаций на дороге Госавтоинспекция рекомендует автовладельцам не дожидаться 1 декабря и уже сменить резину на зимнюю. К морозам необходимо подготовить не только автомобиль, но и самим перестроиться на зимний, более спокойный и аккуратный стиль вождения.

Не менее внимательными нужно быть и пешеходам. Особенно переходя дорогу. Не стоит выходить на проезжую часть, пока все автомобили не остановятся. А лучший способ сделать себя заметнее – использовать световозвращающие элементы.