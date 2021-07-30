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«За печеньку готовы продать самое дорогое». Главврач 1-й больницы Минска о попытках заблокировать займ ОПЕК 

30 июля 2021 14:45
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Новости Беларуси. Своими призывами заблокировать займ ОПЕК для белорусского здравоохранения оппозиция пытается очередной раз напомнить о себе. Их цель – чтобы деньги на экономику и сферу здоровья не выделялись, а контракты расторгались. Так считает главный врач 1-й городской клинической больницы Минска Дмитрий Шевцов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«За печеньку готовы продать самое дорогое». Главврач 1-й больницы Минска о попытках заблокировать займ ОПЕК -1

По его мнению, такое поведение подобно действиям врагов. Об уровне развития здравоохранения Беларуси можно говорить по главным показателям: высокая продолжительность жизни, низкая младенческая смертность и одном из самых низких в мире – отсутствии материнской смертности. И эти достижения будут передовым опытом для внедрения в другие системы здравоохранения.

«За печеньку готовы продать самое дорогое». Главврач 1-й больницы Минска о попытках заблокировать займ ОПЕК -4

Дмитрий Шевцов, главный врач 1-й городской клинической больницы Минска:
Эти заявления никак не могут повлиять. Еще раз повторюсь: система и отрасль здравоохранения как развивалась, так и будет развиваться ритмично, а эти вещи просто еще раз показывают ту низость небольшой категории людей, которая за печеньку готова продать самое дорогое – Родину.

«За печеньку готовы продать самое дорогое». Главврач 1-й больницы Минска о попытках заблокировать займ ОПЕК -7

Напомним, Беларусь получила 20 миллионов долларов от Фонда международного развития ОПЕК для здравоохранения. Международный финансовый институт был создан странами-членами Организации стран-экспортеров нефти.

# Государственная политика в области здравоохранения # общество # Дмитрий Шевцов # Фотофакт

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