Юлия Артюх: знаете, что пережили затравленные до слёз дети? А помните ли вы разбитые окна, где висел красно-зелёный флаг?
Новости Беларуси. Авторская журналистика в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Юлия Артюх с рубрикой «Негладко».
Юлия Артюх, СТВ:
Скоро год как геополитический передел мира с треском провалился. Наша небольшая, но очень гордая страна устояла. «Мирные» мятежники всю свою кампанию прикрывались добрыми помыслами, наполненными заботой о народе. Однако начали активную радикальную деятельность в день выборов в 2020 году еще до объявления официальных результатов.
Тогда мы окунулись в ту «демократическую» реальность: разборки, драки, нападение на правоохранителей, попытки захвата административных зданий, поджоги машин и домов, перекрытые дороги, горящие покрышки, наезды автомобилями на сотрудников ГАИ и силовиков. Это все «мирные» методы, которым обучали западные эксперты. Сколько грязи и угроз было вылито на всех нас, кто хоть мало-мальски выступал в поддержку Президента. Страшно вспоминать те угрозы, которые были в адрес наших детей. Они в своих «мирных» SMS рисовали картины расправы самыми изощренными способами. А теперь каждый день дают сопливые признания.
А помните ли вы разбитые окна, где висел красно-зеленый флаг? Или знаете, что пережили дети, затравленные до слез? Или каково было не видеть выходных и не иметь возможности провести время с семьей? Ведь каждое воскресенье проходили «мирные» гуляния, стояния у дорог с цветами. Кстати, эти «мирные» девушки ножницами протыкали ноги силовикам, рассекали им лица. А потом возмущенно орали, что вышли просто погулять.
Ах да, а «мирные» сцепки перед ОМОНом, кидания коктейлей Молотова, камней? И это ведь было только задуманное начало. Дальше в «мирных» планах было пустить поезда под откос. Telegram-чаты разрывались от призывов мочить силовиков и их семьи, беглые оппозиционеры придумывали новые и новые планы расправы. Отморозки в толпе плевали в моих коллег, тягали за волосы, сбивали с ног, поджидали возле подъездов и даже пытались убить. Сейчас это кажется сюжетом из боевика, но это уже часть нашей жизни.
Затем «невероятная» забота перекинулась на людей, трудящихся на заводах и производствах. «Увольняйтесь», – кричали они, заранее зная, что помощи людям они не окажут. Ведь все гранты поделены – им самим надо жить в апартаментах и содержать свою богатую продажную жизнь. Разменной монетой стали судьбы людей, которые повелись на их ложь.
Да, мы не были готовы к их грязным методам. Но быстро сориентировались по всем фронтам и дали отпор. Изменения в законодательстве, работа СМИ, блогеров, общественных деятелей и объединение людей с активной гражданской позицией – это все сыграло очень важную роль.
На повестке работа над главным законом страны – Конституцией. И теперь мы будем строить жизнь в своей стране без оглядки на недружественных нам соседей, не будем пытаться в международном сотрудничестве выбирать из двух зол наименьшее, а будем делать так, как выгодно в первую очередь нашему народу.