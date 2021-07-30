Юлия Артюх: знаете, что пережили затравленные до слёз дети? А помните ли вы разбитые окна, где висел красно-зелёный флаг?

Новости Беларуси. Авторская журналистика в программе Новости «24 часа» на СТВ. Юлия Артюх с рубрикой «Негладко». Юлия Артюх, СТВ:

Скоро год как геополитический передел мира с треском провалился. Наша небольшая, но очень гордая страна устояла. «Мирные» мятежники всю свою кампанию прикрывались добрыми помыслами, наполненными заботой о народе. Однако начали активную радикальную деятельность в день выборов в 2020 году еще до объявления официальных результатов.

Тогда мы окунулись в ту «демократическую» реальность: разборки, драки, нападение на правоохранителей, попытки захвата административных зданий, поджоги машин и домов, перекрытые дороги, горящие покрышки, наезды автомобилями на сотрудников ГАИ и силовиков. Это все «мирные» методы, которым обучали западные эксперты. Сколько грязи и угроз было вылито на всех нас, кто хоть мало-мальски выступал в поддержку Президента. Страшно вспоминать те угрозы, которые были в адрес наших детей. Они в своих «мирных» SMS рисовали картины расправы самыми изощренными способами. А теперь каждый день дают сопливые признания. А помните ли вы разбитые окна, где висел красно-зеленый флаг? Или знаете, что пережили дети, затравленные до слез? Или каково было не видеть выходных и не иметь возможности провести время с семьей? Ведь каждое воскресенье проходили «мирные» гуляния, стояния у дорог с цветами. Кстати, эти «мирные» девушки ножницами протыкали ноги силовикам, рассекали им лица. А потом возмущенно орали, что вышли просто погулять.

Ах да, а «мирные» сцепки перед ОМОНом, кидания коктейлей Молотова, камней? И это ведь было только задуманное начало. Дальше в «мирных» планах было пустить поезда под откос. Telegram-чаты разрывались от призывов мочить силовиков и их семьи, беглые оппозиционеры придумывали новые и новые планы расправы. Отморозки в толпе плевали в моих коллег, тягали за волосы, сбивали с ног, поджидали возле подъездов и даже пытались убить. Сейчас это кажется сюжетом из боевика, но это уже часть нашей жизни. Затем «невероятная» забота перекинулась на людей, трудящихся на заводах и производствах. «Увольняйтесь», – кричали они, заранее зная, что помощи людям они не окажут. Ведь все гранты поделены – им самим надо жить в апартаментах и содержать свою богатую продажную жизнь. Разменной монетой стали судьбы людей, которые повелись на их ложь.