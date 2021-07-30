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«Закрыт полностью для движения». Когда откроют после ремонта мост в деревне Рудня Дзержинского района?

30 июля 2021 14:37
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Новости Беларуси. Мост в деревне Рудня Дзержинского района после капитальной реконструкции планируют открыть в середине сентября, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«Закрыт полностью для движения». Когда откроют после ремонта мост в деревне Рудня Дзержинского района?-1

Сооружение находилось в аварийном состоянии, движение по нему было затруднено. К ремонту дорожники приступили в июне. Мост полностью разобрали и установили новые плиты перекрытия. Сейчас укладывают цементобетонное покрытие. Переправой активно пользуются не только местные жители, но и дачники, так что обновление моста – это приятное событие для каждого.

«Закрыт полностью для движения». Когда откроют после ремонта мост в деревне Рудня Дзержинского района?-4

Андрей Толкачев, главный инженер ДРСУ № 210 Дзержинска:
Данный мост был построен в 1976 году. Он находится на дороге к подъезду в г.п. Негорелое от М1/Е30 Брест – Минск – граница Российской Федерации. Сметная стоимость моста – 378 тысяч рублей. Мост закрыт полностью для движения транспорта, оно осуществляется по дорогам общего пользования.

Всего в Дзержинском районе 22 моста. В ближайшие годы местное дорожное предприятие планирует капитально отремонтировать несколько из сооружений. На дорогах Дзержинск – Рубежевичи, а также на подъезде Новоселки – Юцки – Дворище.

# Мосты Беларуси # общество # Андрей Толкачев # Фотофакт

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