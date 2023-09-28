«За основу я беру кипрей». Рецептом травяного чая поделился автор

Нотки окружающих нас ароматов создают особую мелодию дня. Например, для кого-то они могут поднять настроение, кого-то – успокоить, кого-то – расслабить. Неприятные или резкие запахи в свою очередь могут вызвать дискомфорт или какие-то негативные эмоции. Говоря простым языком, ароматерапия – это лечение ароматами. О том, как укрепить здоровье с помощью благовоний и эфирных масел, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Виталий Божко, создает авторские травяные чаи:

Да.

Алеся Лакина:

Поделитесь каким-то рецептом, но только такой, что можно принимать всем.

Виталий Божко:

Смотрите, за основу я беру кипрей – это иван-чай. Остальные травки: малина, ежевика – это то, что бабушка прописала. То, что раньше, естественно, были такие травы, листва наших насаждений на приусадебных участках. Интересную травку я использую сныть – это сорнячок такой. Многие хозяйки не могут избавиться от нее, но я вам скажу, что это полтаблицы Менделеева относительно.