«За основу я беру кипрей». Рецептом травяного чая поделился автор
Нотки окружающих нас ароматов создают особую мелодию дня. Например, для кого-то они могут поднять настроение, кого-то – успокоить, кого-то – расслабить. Неприятные или резкие запахи в свою очередь могут вызвать дискомфорт или какие-то негативные эмоции. Говоря простым языком, ароматерапия – это лечение ароматами. О том, как укрепить здоровье с помощью благовоний и эфирных масел, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Насколько я знаю, вы делаете авторские травяные чаи.
Виталий Божко, создает авторские травяные чаи:
Да.
Алеся Лакина:
Поделитесь каким-то рецептом, но только такой, что можно принимать всем.
Виталий Божко:
Смотрите, за основу я беру кипрей – это иван-чай. Остальные травки: малина, ежевика – это то, что бабушка прописала. То, что раньше, естественно, были такие травы, листва наших насаждений на приусадебных участках. Интересную травку я использую сныть – это сорнячок такой. Многие хозяйки не могут избавиться от нее, но я вам скажу, что это полтаблицы Менделеева относительно.
Мила Тара, психолог, висцеральный терапевт, исследователь духовно-эстетической культуры:
Сныть, кстати, удивительная трава. Ее можно употреблять внутрь, там целая таблица Менделеева.
Михаил Свито, ведущий ток-шоу:
Как выглядит эта сныть?
Мила Тара:
Как обычный сорняк в лесу.
Виталий Божко:
Божья травка такая.
Мила Тара:
Три листика такие. Я ее все лето пью и все время делаю из нее коктейли. Серафим Саровский, насколько я помню, три года питался снытью в сыром и засушенном виде зимой и выжил на сныти. Это так же, как финики. Эти два продукта – на них можно жить долго и не умереть.